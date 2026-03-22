Una mala segunda parte condena a la UD Ibiza en Elda

La UD Ibiza volvió a mostrar su peor versión lejos de la isla tras caer por 3-0 ante el Eldense durante la mañana de este domingo. Los blaucels plantaron cara durante la primera parte, pero un tanto de Rober Ibáñez en los primeros compases del segundo periodo condujo a la goleada local, que aleja aún más a los de Álvarez de posiciones de ascenso.

El técnico jienense introdujo tres cambios en el once inicial respecto a la semana pasada. Ramón Juan volvió a la portería tras las molestias que llevaba arrastrando durante las últimas semanas, mientras que Davo volvió a la delantera y David García arrancaría por la izquierda. El encuentro comenzó con el primer susto para los ibicencos, que ya en el primer minuto vieron como el Eldense anotó el primer gol, aunque anulado por fuera de juego.

La réplica llegaría dos minutos después, tras de un error clamoroso de Manu Molina en su propia área que aprovechó Davo para descargar a un Fran Castillo que estuvo a punto de marcar con un remate que se marchó a centímetros del palo derecho.

Buen arranque de los celestes

Los blaucels aprovechaban los espacios que el conjunto blaugrana cedía atrás, y un contragolpe bien conducido por Valls pudo acabar en el primero, pero Vila tapó bien a David García en el mano a mano. Y es que el correcalles en el que se estaba convirtiendo el choque favorecía a los celestes, que estaban más precisos e intensos con el balón.

Los locales optaron por amasar el esférico para estabilizar el partido y el resultado llegó en forma de varios remates desviados que no inquietaron a un Ramón Juan seguro bajo los palos. Smand estuvo cerca de anotarse un gol en propia puerta tras un centro peligroso de un David García que estaba desarbolando la banda derecha de los eldenses.

Davo perforó la red pasada la media hora de partido para inaugurar el marcador. Sin embargo, el colegiado decidió anularlo por una tímida falta previa del gallego en la que el defensor local se dejó caer. Esta decisión, acompañada de otras que no contentaron ni a unos ni a otros, encendió un choque que llegaba al descanso con más tensión que fútbol sobre el césped, no sin antes entrar en polémica tras un posible penalti de Unai Medina que el colegiado no vio como suficiente.

Del 0-1 al 2-0

Álvarez metió en el campo a Del Olmo por un Yurrieta que no tuvo tanto protagonismo como en otros encuentros. La segunda mitad en el Nuevo Pepico Amat comenzó con la ocasión más clara para los celestes, después de un precioso remate con el exterior de Davo que obligó a Ramón Vila a meter una mano increíble.

La oportunidad del gallego sería el preludio de la peor noticia para los ibicencos, que vieron cómo Rober Ibáñez convirtió el 1-0 para los eldenses en el 48 tras una maniobra de gran calidad y un buen remate cruzado en el que nada pudo hacer Ramón Juan.

La moneda cayó esta vez del lado de los locales, que siguieron acechando el área pitiusa con la confianza del que acaba de marcar un gol. Sin embargo, lo peor aún estaría por llegar, después de que Del Olmo perdiese el cuero en su propia área y Borja lo aprovechase con un remate que impactó en el palo. El rechace lo empaló Clemente para colocar el 2-0 con un disparo potente y que encarriló el partido para los eldenses.

Los errores en defensa, de nuevo protagonistas

Una vez más, los errores individuales condenaban al conjunto de Miguel Álvarez lejos de Can Misses, esta vez en un choque que aún estaba abierto. El duelo se ennegrecía para los blaucels con el transcurso de los minutos, y llegó el penalti de Nacho, que llegó tarde a interceptar un recorte de Nacho Quintana. Dioni convirtió el tercero y ampliaba aún más la sangría de la segunda mitad a falta de media hora para el final.

Eslava y Nsukula entraron por Davo e Iago Indias para arreglar mínimamente un descosido que ya era muy difícil de enmendar. En la segunda mitad se pudo apreciar la diferencia de pegada de ambas escuadras y las dificultades de la UD para materializar sus ocasiones.

Hugo Alba pudo ampliar la renta aún más para el cuadro alicantino, pero Ramón Juan logró desviar a saque de esquina. Del Pozo, recién ingresado en el terreno de juego, estuvo cerca de anotar el gol del partido minutos después tras un potente remate desde 30 metros que repelió Vila con otra parada espectacular.

Sin embargo, el encuentro ya estaba visto para sentencia y la UD Ibiza vuelve a alejarse de puestos de play off con esta derrota, tras una segunda parte aciaga y en la que los errores individuales volvieron a ser los protagonistas.