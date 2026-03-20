Miguel Álvarez, técnico de la UD Ibiza: «La derrota dolió, pero tenemos que responsabilizarnos de seguir dando el máximo»

Tocado, pero no hundido. Así se mostró Miguel Álvarez, entrenador de la UD Ibiza, en la rueda de prensa previa al duelo ante el Eldense del próximo domingo a las 12 horas en el Estadio Nuevo Pepico Almat, correspondiente a la jornada 29. Solo restan «diez finales», en palabras del jienense, y es fundamental lograr una victoria para reengancharse a unos play off que actualmente están a cuatro puntos.

El entrenador reconoció que estaba «hundido» tras la derrota del pasado fin de semana ante el Marbella, pero que tuvo que recomponerse y hacer lo mismo con los jugadores para no recaer en la dinámica negativa: «Si yo no me levanto, transmito y proyecto a los jugadores, no voy a poder levantarles. Sé que están igual de hundidos que yo, pero el objetivo es responsabilizarnos y que estén on fire desde el martes para volver a trabajar al máximo».

«He estado preocupado de que los chicos se levantaran esta semana tras el partido del otro día», explica un Miguel Álvarez que no es capaz de encontrar una explicación lógica al bagaje negativo que los blaucels cosechan ante los equipos de la parte baja de la tabla desde hace años. «El partido [ante el Marbella] nos tiene que enseñar el camino para convertir una metedura de pata en más ilusión para centrarse en un partido tan importante como el del domingo», sentencia Álvarez.

«Somos capaces de puntuar en cualquier campo»

Y es que pese al accidente ante los andaluces, el preparador se muestra optimista porque el equipo «habría firmado estar en esta situación tal y como se encontraba en enero», afirma, además de certificar que sus jugadores son «capaces de puntuar en cualquier campo». Sobre la posibilidad de seguir en la disputa para entrar en posiciones de ascenso, Álvarez quiere restar importancia a las opiniones de fuera: «Me da igual lo que digan otros. Lo importante es lo que pensamos de nosotros mismos de lo que somos capaces de hacer».

Enfrente estará un Eldense que solo ha caído como local en una ocasión en toda la temporada y que se encuentra en la cuarta posición con 47 puntos. El técnico considera que lo más peligroso del conjunto alicante está en «sus jugadores determinantes», además de ser una escuadra «que tiene muchos registros», explica, y que «puede crear peligro tanto a balón parado como en transiciones como en juego por bandas». Sin embargo, Álvarez confía en la zaga: «Defensivamente, somos un equipo fiable y, si seguimos con ese buen nivel en defensa, les podremos hacer daño».

El entrenador andaluz confirmó que este sábado se tomará la decisión sobre si incluir o no a Ramón Juan en la convocatoria, tras dos semanas apartado que «le han evitado haberse lesionado para mucho tiempo», en palabras del técnico. Fran Castillo, por su parte, continúa con su proceso personal para sobrellevar los problemas en el pubis que lleva arrastrando desde hace semanas. «Él ahora tiene que agudizar su juego porque ahora mismo no tiene la misma velocidad gestual que antes», revela Álvarez, que espera volver a dar una alegría a la afición de la UD Ibiza el próximo domingo en Elda.