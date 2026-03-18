Paco Jémez: «La situación del West Ham cuando llegúe era peor que la de la UD Ibiza»

Llegar y besar el santo. Así ha sido el aterrizaje de Paco Jémez en el West Ham United, uno de los históricos del fútbol inglés, que anunció la incorporación del exentrenador de la UD Ibiza el pasado 15 de enero como ayudante del técnico Nuno Espírito Santo.

En apenas dos meses, el preparador español ha logrado lo que parecía imposible: cambiarle la cara a un equipo que estaba desahuciado y devolver la ilusión a una afición que veía el descenso como una sentencia y que ahora ve más cerca que nunca la permanencia en la Premier League.

El conjunto ‘hammer’ era colista, estaba a 14 puntos de la permanencia, encadenaba diez partidos sin ganar y solo había sumado tres victorias en 21 jornadas. Un bagaje impropio de un club que levantó la UEFA Europa Conference League en 2023 y que es un fijo en la máxima categoría del fútbol inglés desde 2012.

Pero algo ha cambiado desde mediados de enero. Y mucho. Bajo la influencia de Jémez, el West Ham ha experimentado una transformación radical. El equipo ha alcanzado los cuartos de final de la FA Cup, donde se medirá al Leeds United el próximo 5 de abril, tras dejar en el camino a Burton y Brentford.

Entre los ocho mejores también esperan gigantes como Chelsea FC, Arsenal FC, Liverpool FC o Manchester City. Uno de estos últimos dos colosos será el rival del West Ham si consigue eliminar al Leeds United en la eliminatoria del que se disputará el próximo 5 de abril en el London Stadium.

Pero donde más se ha notado el cambio es en la liga. En la Premier, los londinenses han pasado de ser un equipo hundido a convertirse en un bloque competitivo capaz de luchar de tú a tú contra cualquiera. Tras ganar solo tres de sus primeros 21 partidos, los del este de Londres han firmado cuatro victorias (Tottenham, Sunderland, Burnley y Fulham), tres empates (Manchester United, Bournemouth y Manchester City) y solo dos derrotas, una en el 90 en Stamford Bridge ante el Chelsea y otra en Anfield frente al Liverpool desde el aterrizaje del ex de la UD Ibiza. Balance: 15 de 27 puntos.

Una reacción que les ha devuelto a la pelea por la permanencia. A día de hoy, el West Ham sigue en descenso con 29 puntos, los mismos que el Nottingham Forest, que marca la permanencia, y a solo uno del Tottenham Hotspur, conjunto que se enfrenta hoy al Atlético de Madrid en la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

Porque los ‘hammers’, desde el desembarco de Jémez, es un equipo que maneja diferentes registros. Sabe sacar partidos adelante desde la defensa, como ha demostrado ante el Burnley (0-2), el Burton (0-1) y el Fulham (0-1), y también tiene el poder de hacer daño a sus rivalesen el intercambio de golpes, venciendo a Tottenham (1-2), Sunderland (3-1) y Brentford (3-2) en partidos locos y apasionantes para el espectador neutral.

El calendario no da tregua, pero sí esperanza. A los ‘hammers’ solo les queda un duelo ante un miembro del ‘Big Six’, el Arsenal, en un tramo final en el que se jugarán la vida ante Aston Villa, Wolves, Crystal Palace, Everton, Brentford, Newcastle y el Leeds United en una última jornada que puede ser de infarto.

De estar desahuciado… a depender de sí mismo. Y en el corazón de esa metamorfosis, un viejo conocido de la afición celeste, el entrenador con más partidos en el banquillo en la historia de la entidad blau cel, que ayer atendió a Diario de Ibiza desde Londres.

«Ahora creemos en la permanencia»

Jémez resta importancia a su llegada como factor diferencial y huye del protagonismo. El técnico insiste en que la mejoría del equipo no responde a una sola causa: «No creo que sea porque yo llegara. Es fruto de la casualidad y de algunas cosas que sí que pudimos cambiar y hacer mejor», explica, aunque reconoce que la reacción ha sido evidente: «Hemos sido capaces de recortar muchos puntos y volver a una situación en la que podemos creer que nos podemos salvar».

El exentrenador de la UD Ibiza pone el foco en un aspecto clave: el estado anímico. Más allá de la pizarra, el primer paso fue reconstruir mentalmente a un equipo hundido: «Más que cuestiones tácticas, lo primero era cambiar la dinámica y el estado de ánimo, que era muy bajo. No solo de los jugadores, también de todo el entorno».

En ese sentido, revela cuál fue su mensaje desde el primer día: «Había que meter alegría, hacer entrenamientos más vivos y conseguir que el equipo jugara con menos presión». Un cambio que, según él, ya se percibe: «Poco a poco el equipo ha ido cogiendo otra dinámica. Cuando llegué, el estado anímico era muy malo».

Lejos de colgarse medallas, Jémez se define como una pieza secundaria dentro del cuerpo técnico: «Soy un actor secundario en esta película». Su rol, explica, pasa por complementar el trabajo de Nuno Espírito Santo: «Estoy para ayudarle, darle mi punto de vista e intentar encontrar soluciones. Él tiene la última palabra». En su día a día, el técnico español trabaja especialmente en aspectos concretos del juego: «Incidimos en detalles específicos con defensas, centrocampistas y delanteros, en cosas que creemos que se pueden mejorar».

Su llegada al club londinense fue tan rápida como inesperada: «Todo fue muy rápido. Nuno me llamó, me explicó la situación y lo que necesitaba». Sin opciones de entrenar en España hasta final de temporada, no dudó: «Era una experiencia muy bonita, pasara lo que pasara. Vivir la Premier League desde dentro está siendo algo fantástico».

Jémez también pone en valor el contexto competitivo del fútbol inglés: «Es una de las mejores ligas del mundo, con un nivel altísimo y unos recursos prácticamente ilimitados. El potencial económico es brutal y eso se nota en todo».

El técnico no duda al comparar el reto actual con etapas anteriores: «La situación del West Ham era incluso peor que la que me encontré en Ibiza». Y subraya la dificultad del logro: «Lo que hemos hecho en tan pocas jornadas no es nada sencillo en una liga tan igualada».

Ahora, el discurso dentro del vestuario ha cambiado por completo. Donde antes había resignación, ahora hay fe: «Creemos en la permanencia, sin duda». Eso sí, lanza un aviso: «No está hecho. Quedan ocho partidos y es ahora cuando se decide todo». La clave, insiste, ha sido reengancharse a la pelea: «Hemos conseguido ponernos en igualdad de condiciones. Antes estábamos muy lejos, ahora todo se ve de otra manera. Hay más confianza y más alegría».

Noticias relacionadas

Además, el equipo mantiene viva la ilusión en la FA Cup, donde ya está en cuartos de final: «Meternos ahí es importante, y más sabiendo que semifinales y final se juegan en Wembley». Jémez no esconde la ambición: «Jugamos en casa contra el Leeds y vamos a intentar aprovechar el apoyo de nuestra gente para meternos en semifinales. Sería un paso muy importante para el club».