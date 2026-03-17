Diez finales para seguir soñando con el sueño de Segunda División

Llega la hora de la verdad. El momento en el que se deciden las temporadas. Cuando los buenos jugadores dan un paso al frente y los equipos muestran realmente de qué poso están hechos. La UD Ibiza encara el tramo final del curso 25/26 con la moral tocada tras la derrota del pasado domingo ante el Marbella, que aterrizó en el Palladium Can Misses con piel de cordero. Penúltimo en la clasificación, con una sola victoria a domicilio en toda la temporada y con el desgaste acumulado tras disputar el miércoles un intenso partido aplazado ante el Real Murcia, que terminó con empate a uno.

Con todos esos condicionantes llegó el equipo de David Cabello a Ibiza. Enfrente tenía a un conjunto celeste que encadenaba cuatro victorias consecutivas en casa sin encajar gol y que venía de dar un golpe de autoridad la semana anterior en Antequera. Los insulares tenían además la oportunidad de colocarse a un solo punto del play-off, puesto que no ocupan desde la jornada 4. Sin embargo, el equipo de Miguel Álvarez firmó uno de sus partidos más grises de la temporada. Probablemente, el peor de 2026 y uno de los más discretos que se recuerdan en Can Misses desde el bochornoso espectáculo visto el pasado 14 de diciembre ante el Villarreal B.

Para colmo, la ley del ex volvió a aparecer en el peor momento: Eugeni, antiguo jugador celeste, fue el encargado de anotar en el minuto 80 el único gol del encuentro, una puñalada que dejó helada a la afición blau cel. Pero en el fútbol, por suerte, no hay tiempo para lamentos. Y menos cuando la temporada entra en su fase decisiva. La UD Ibiza, que a pesar de la derrota sigue siendo, junto al Eldense, el equipo que más puntos ha sumado en los últimos diez partidos (18), afronta ahora diez finales en las que puede convertir un curso irregular en una historia completamente diferente. Porque si algo ha demostrado este equipo es que, cuando encuentra su mejor versión, es capaz de competir con cualquiera.

Diez finales

Con 30 puntos aún en juego, el margen de error es mínimo. El primer examen llega este mismo fin de semana con una visita de máxima exigencia al campo del Eldense, el mejor local de la categoría. Los de Claudio Barragán, cuartos con 47 puntos, han sumado 33 puntos en 14 partidos en casa, con un balance de diez victorias, tres empates y una sola derrota (el pasado 29 de noviembre contra el Antequera).

Después llegará el turno de recibir en Can Misses al Alcorcón, un equipo con un contexto parecido al ibicenco: un proyecto diseñado para luchar por el ascenso que, por el momento, no ha terminado de cumplir las expectativas. Los alfareros son duodécimos y tienen solo un punto menos que la UD Ibiza. La siguiente parada será el Nuevo Mirador, donde los celestes se medirán al Algeciras, un rival con los mismos puntos que los ibicencos y que además es el cuarto mejor local del campeonato.

Tras ese desplazamiento, el conjunto pitiuso encadenará dos partidos consecutivos en Can Misses. Primero ante un Torremolinos que ha encontrado el pulso a la categoría y que suma 36 puntos, y después frente a un Sevilla Atlético que podría llegar a la isla ya descendido, al encontrarse actualmente a doce puntos de la permanencia. La última jornada de abril llevará al Ibiza hasta el campo del Villarreal B, otro de los equipos que pelea por el play-off. En el partido de la primera vuelta, una actuación monumental de Ramón Juan evitó que el filial amarillo se llevara los (merecidos) tres puntos de Can Misses. Ya en mayo, los de Miguel Álvarez afrontarán las cuatro últimas jornadas de la fase regular. Primero recibirán al Atlético Sanluqueño, que ahora mismo está a siete puntos de la permanencia y que también podría llegar a Ibiza con su destino prácticamente decidido.

Después tocará visitar al Hércules, otro aspirante al ascenso que ha logrado reconducir su temporada tras un inicio complicado y que solo ha perdido uno de sus últimos diez partidos. El último encuentro en casa será frente al Cartagena, al que los celestes ya derrotaron por 1-4 en la primera vuelta, pero que ahora atraviesa un gran momento tras encadenar seis partidos sin perder.

Y la temporada podría decidirse en una última jornada de alto voltaje. La UD Ibiza visitará Can Dragó para enfrentarse al CE Europa, una de las grandes revelaciones del campeonato. El conjunto catalán, recién ascendido de Segunda RFEF, ocupa la tercera posición y ha demostrado una sorprendente regularidad durante toda la temporada, incluso tras un mercado invernal de fichajes en el que ha perdido a varias piezas fundamentales en su puzzle, como Izan González, titular ahora mismo en el Granada.

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Diez partidos. Treinta puntos en juego. Y un objetivo que sigue al alcance. Porque, a pesar del tropiezo ante el Marbella, la UD Ibiza sigue dependiendo de sí misma para pelear por el play-off de ascenso. Eso sí, el margen de error se ha reducido al mínimo: los celestes deberán hacerse fuertes en Can Misses y rascar puntos lejos de la isla si quieren mantener vivo el sueño del regreso al fútbol profesional. La hora de la verdad ha llegado.