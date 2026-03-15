Miguel Álvarez, técnico de la UD Ibiza: "En esta categoría, no puedes menospreciar a nadie"

El entrenador de la UD Ibiza, Miguel Álvarez, analizó la derrota de su equipo en la rueda de prensa posterior al encuentro ante el Marbella y reconoció que los celestes no ofrecieron su mejor versión. «No hemos estado a nuestro nivel», comenzó señalando el técnico jienense.

Álvarez explicó que su equipo entró bien en el partido, pero terminó cayendo en el planteamiento del rival. «Hemos empezado bien, pero nos hemos ido metiendo en el juego del rival y nos ha llevado a donde ellos querían. No hemos tenido continuidad». El entrenador celeste también lamentó la falta de claridad ofensiva de su equipo. «Atrás hemos estado bien, no hemos concedido nada, pero arriba no hemos estado finos. Hemos estado lentos con balón, en la ejecución, y hemos querido ir demasiado deprisa».

En este sentido, reconoció que el equipo apenas generó peligro, algo poco habitual en los últimos encuentros. «Hemos perdido partidos fuera haciendo muchos tiros, no como hoy. No hemos sabido jugar el partido que teníamos que jugar». Álvarez admitió además que el gol visitante llegó en un momento en el que no esperaban encajarlo. «No pensábamos que nos pudiesen hacer gol porque no habían generado nada».

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Pese a todo, el técnico apeló a levantarse tras el tropiezo. «Es un golpe muy duro, pero hay que levantarse». Por último, el entrenador del Ibiza lanzó una reflexión sobre la dificultad de la categoría y el rendimiento de su equipo ante los rivales de la zona baja. «En esta categoría no puedes menospreciar a nadie. Tenemos que ser conscientes de que no hemos ganado a ningún equipo de abajo. Hacemos cosas muy buenas contra los de arriba, pero no damos un golpe en la mesa contra los rivales de la zona baja», finalizó.