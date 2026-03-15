La ley del ex congela a la UD Ibiza

Frenazo en el peor momento. La UD Ibiza cayó este domingo ante el penúltimo clasificado, el Marbella, que se llevó la victoria de Palladium Can Misses gracias a un solitario gol del exjugador celeste Eugeni en el minuto 80, en el único disparo entre los tres palos de todo el partido.

Con esta derrota, el conjunto insular ve truncada su racha de cuatro victorias consecutivas en casa y desperdicia una gran oportunidad de acercarse a los puestos de ‘play-off’, que ahora quedan a cuatro puntos. Un encuentro muy plano de los pitiusos, que además descienden hasta la décima posición con 38 puntos.

Miguel Álvarez sorprendió en la alineación y dio la titularidad al guardameta francés Paradowski, que debutaba bajo palos con la camiseta celeste. También regresó al once Bebé en el costado izquierdo, en detrimento de David García, aunque el atacante pasó prácticamente desapercibido durante el encuentro.

Imágenes del partido UD Ibiza vs Marbella FC en estadio Can Misses / Toni Escobar

El Marbella, penúltimo en la clasificación, salió con personalidad al césped de Can Misses, disputando la posesión al conjunto local. En el minuto 8, Svensson envió a las nubes un mano a mano ante García, aunque la jugada estaba invalidada por fuera de juego.

La UD Ibiza, imprecisa en la circulación, no lograba conectar con sus centrocampistas. Fran Castillo dejó algunos destellos de calidad en los primeros compases, pero la defensa andaluza apenas le concedió espacios. El Marbella, por su parte, tampoco renunció al balón y lo movió con criterio, aunque sin generar peligro sobre la portería de Paradowski, que apenas tuvo trabajo en la primera mitad.

Tras los primeros 25 minutos, los celestes lograron dar un paso adelante y encerraron al Marbella en su campo. Valls, Indias y Castillo comenzaron a mover el balón con mayor velocidad, pero la defensa visitante, muy ordenada y con las líneas juntas, resistió bien las acometidas ibicencas.

El conjunto andaluz buscaba sorprender al contragolpe y estuvo cerca de hacerlo en una acción de Víctor, que desbordó con facilidad a Manu Pedre tras un pase al espacio, aunque su remate terminó en el lateral de la red. El tramo final del primer tiempo volvió a caer en la espesura y el encuentro llegó al descanso con 0-0, tras una primera mitad trabada y sin un solo disparo a puerta.

Tras el paso por vestuarios, la UD Ibiza salió con más intención y trató de instalarse en campo rival. Valls, el jugador más activo del equipo celeste, asumió el protagonismo en la creación del juego. Miguel Álvarez movió el banquillo e introdujo a Davo y Nsukula en busca de mayor profundidad ofensiva, pero los cambios no tuvieron el efecto esperado. El Marbella siguió muy sólido en defensa y no concedió ningún tiro a puerta en todo el encuentro.

El tiempo pasaba y las opciones del Ibiza de acercarse al ‘play-off’ se iban diluyendo. Los celestes lo intentaron con centros laterales desde ambas bandas, con Mazeya y Medina incorporándose al ataque, pero ningún remate encontró portería. Cuando el partido parecía encaminado al empate, apareció la ley del ex. En el minuto 80, Eugeni recibió un balón en la frontal y sacó un disparo ajustado a la base del palo ante el que nada pudo hacer Paradowski.

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El gol dejó helada a la grada de Can Misses y terminó por decidir un partido gris del conjunto ibicenco. El Marbella, que apenas había generado peligro, aprovechó su única ocasión para llevarse los tres puntos. Al final, 0-1 para el conjunto andaluz, que rompió la racha del Ibiza en casa y frenó en seco las aspiraciones celestes de acercarse al play-off.