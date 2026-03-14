La UD Ibiza busca la tercera consecutiva ante el Marbella

La UD Ibiza encara este domingo (12 horas, Palladium Can Misses) un partido clave en sus aspiraciones. Los pitiusos reciben, en el encuentro correspondiente a la jornada 28 del Grupo 2 de Primera RFEF, al Marbella, penúltimo clasificado y que, salvo milagro, militará la próxima temporada en Segunda RFEF, ya que se encuentra a doce puntos de la permanencia.

El equipo de Miguel Álvarez afronta esta cita en el mejor momento de la temporada. Los celestes encadenan cuatro victorias consecutivas en Ibiza, todas ellas sin encajar un solo gol y ante rivales de prestigio como Real Murcia, Atlético de Madrid B, Sabadell y Tarazona, además de romper el maleficio a domicilio la pasada semana tras imponerse con autoridad al Antequera, uno de los mejores equipos de toda la segunda vuelta.

Gracias a esta dinámica, la UD Ibiza (el mejor equipo de la segunda vuelta) ocupa actualmente la novena posición con 38 puntos, cinco por encima de la zona de descenso y a solo tres del play-off de ascenso, que marca el Teruel.

La mejoría del equipo bajo la batuta de Miguel Álvarez es evidente. El técnico jienense ha dotado al conjunto celeste de una solidez que lo ha convertido en un rival muy difícil de batir. En los ocho partidos disputados en esta segunda vuelta, el equipo insular ha mantenido su portería a cero en cinco ocasiones, un dato que refleja el crecimiento defensivo del conjunto.

Esa seguridad atrás ha permitido además que la UD Ibiza firme la segunda mejor racha de imbatibilidad en Can Misses de toda su historia. En el encuentro frente al Tarazona, el equipo superó los 414 minutos sin encajar gol ante su afición, con Ramón Juan como gran protagonista bajo palos.

Miguel Álvarez, que no suele ser dado a lanzar las campanas al vuelo, ya dejó entrever en la previa que el equipo atraviesa un gran momento. «Ahora mismo somos un rival muy difícil, pero en mayo lo seremos más y, si vamos con cuidado, nos tendrán que tener en cuenta», aseguró el técnico de Guarromán, que considera que su equipo está en «su mejor momento», aunque cree que todavía tiene margen de crecimiento.

«No sé hasta dónde puede llegar el equipo, pero aún podemos mejorar como colectivo en los pequeños detalles que te penalizan. Eso sí, el tema defensivo y el balón parado lo hemos mejorado bastante», explicó.

Pese a la buena dinámica, el Ibiza no puede confiarse. Enfrente estará un Marbella confeccionado al inicio del curso para pelear por el ascenso, pero que atraviesa una mala racha que lo ha situado antepenúltimo con 22 puntos, a doce de una permanencia que parece cada vez más complicada.

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El conjunto andaluz, además, llega a la isla tras disputar el pasado miércoles el partido aplazado de la jornada 23 frente al Real Murcia, que terminó con empate, por lo que podría acusar el desgaste físico. En sus filas militan además exjugadores celestes como Escassi, que no viajará con el equipo, y Eugeni. Por parte de la UD Ibiza, Monju regresa a la convocatoria en un equipo en el que la única baja será Fersura.