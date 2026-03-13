Miguel Álvarez, técnico de la UD Ibiza, en rueda de prensa: «Si seguimos así, en mayo nos tendrán que tener en cuenta»

Miguel Álvarez, técnico de la UD Ibiza, compareció en rueda de prensa este viernes para analizar la situación del equipo tras los dos triunfos consecutivos ante Tarazona y Antequera. El jienense cada vez se muestra más optimista y los números le avalan, aunque no quiere lanzar las campanas al vuelo de cara al encuentro de este domingo a las 18.15 horas frente al Marbella, penúltimo clasificado de la tabla.

«Cada semana es una oportunidad de oro. Si somos capaces de sacarlo adelante, daremos un paso adelante en la clasificación», explica un Álvarez que no sabe aún dónde está el techo del conjunto ibicenco: «Ahora mismo somos un rival muy difícil, pero en mayo lo seremos más y, si vamos con cuidado, nos tendrán que tener en cuenta».

La realidad es que el cuadro blaucel está siendo una de las mejores escuadras de la categoría en la segunda vuelta, y el andaluz es consciente de ello: «Estamos en nuestro mejor momento, tanto en casa como fuera, y eso te hace estar tranquilo. No sé cuánto margen de mejora tiene el equipo, pero aún podemos mejorar como colectivo en los detalles que te penalizan, aunque el tema defensivo o el balón parado lo hemos mejorado bastante».

Álvarez, cauto con el Marbella

Sobre este último aspecto, Álvarez quiso incidir a sus jugadores a lo largo de esta semana, tras las ocasiones concedidas el pasado sábado en Antequera: «Hemos estado viendo vídeos a balón parado porque el otro día fue el día que peor defendimos estas acciones y quiero controlar lo que es controlable antes de que nos penalicen».

Sin embargo, la gran actuación de los celestes el pasado fin de semana fue refrendada por el entrenador, que señaló que «siempre se prepara el once para que las cosas salgan lo mejor posible», y que decisiones como la de David García «salieron bien, aunque si lo hubiera hecho mal, se habría dicho que era una locura», afirma.

El Marbella llegará al Palladium Can Misses tras encadenar tres partidos sin conocer la victoria, pero el andaluz no se fía: «No es un partido 'trampa' porque yo conozco a sus jugadores y sus fortalezas. Yo me ocupo, no me preocupo, como hacemos todos los entrenadores. Por eso, hay que seguir sin desistir y siempre respetando al rival. Además, el Marbella viene de empatar en el campo del Murcia, que no es precisamente cualquier equipo».

Para vencer el próximo domingo será nuevamente fundamental la presencia de una afición celeste que cada semana ocupa más asientos en el fortín ibicenco. Álvarez confía en que esta dinámica continúe así: «Si los chicos siguen haciéndolo como lo están haciendo, la gente se va a enganchar, pero la que viene siempre en los momentos más fastidiados cuando el rival empieza a jugar y los partidos también los ganamos por ellos».

Finalmente, Álvarez confirmó la recuperación de Monju tras su lesión, además de los cuidados que está teniendo el cuerpo técnico con Fran Castillo, con el objetivo de que no recaiga de los problemas físicos que le lastraron a principio de temporada.