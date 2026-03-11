La UD Ibiza estrena 'Kids Zone Matchday', una propuesta para niños y niñas en los días de partido a siete euros

La UD Ibiza sigue llevando a cabo nuevas actividades dentro de su calendario deportivo con la presentación 'Kids Zone Matchday', una nueva propuesta dirigida al público infantil con la que amplía su oferta de experiencias para los aficionados en los días de partido. La iniciativa está pensada para niños y niñas de entre seis y 14 años y se desarrollará en las horas previas a los encuentros que el equipo dispute como local.

Con este nuevo formato, el club pretende reforzar el carácter familiar de la jornada, ofreciendo a los más pequeños un entorno de entretenimiento seguro y dinámico dentro del recinto deportivo de Can Misses mientras se acerca el inicio del choque.

La actividad se llevará a cabo en Can Misses 3 y abrirá sus puertas dos horas y 45 minutos antes del comienzo del partido y cerrará 15 minutos antes del pitido inicial. En total, los participantes podrán disfrutar de aproximadamente dos horas y media de actividades lúdicas y deportivas. La 'Kids Zone Matchday' incluirá hinchables, juegos, actividades deportivas y una zona de entretenimiento, todo ello bajo la supervisión de monitores. El precio fijado por la UD Ibiza es de siete euros por participante.

Como promoción especial de lanzamiento, el club ha anunciado que en el primer partido en el que se ponga en marcha esta experiencia cada niño inscrito recibirá también una entrada para el encuentro incluida en el precio. La entidad ha recordado además que las plazas serán limitadas y que el plazo para inscribirse acaba este sábado, además de aclarar que la actividad estará sujeta a las condiciones meteorológicas y a posibles cambios organizativos. La compra de la experiencia podrá realizarse a través del apartado de ticketing de la página web oficial del club.