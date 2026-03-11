Mundo Celeste, el pódcast de la UD Ibiza: «Lo que empezó como un ‘hobby’, ahora es un compromiso con la afición ‘blau cel’»

¿Cómo nace Mundo Celeste?

El programa nace en julio de 2020, en plena pandemia, cuando muchas cosas se hacían por videollamada o de forma online. Ese verano, la UD Ibiza jugaba su primer play-off de ascenso a Segunda División en aquel play-off exprés que se disputó en Málaga. El equipo cayó en primera ronda contra el Cornellà, pero Álex y yo (Jaime), que somos amigos desde hace muchos años, nos dimos cuenta de que se había creado una comunidad de seguidores bastante importante. Además, vimos que había un espacio sin cubrir, porque los medios de la isla cubren a todos los equipos, pero no existía un programa centrado únicamente en la UD Ibiza. Como siempre nos ha gustado la información deportiva, decidimos lanzarnos. Empezó como un hobby.

Seis años después llegan a los 250 programas. ¿Cómo ha sido esa evolución?

La verdad es que el tiempo se nos ha pasado volando. La principal diferencia entre el principio y ahora es que al inicio era simplemente un hobby. Ahora es también un compromiso, sabes que hay gente que te escucha, que te ve o que se informa de la UD Ibiza a través del programa. Eso genera una responsabilidad con el aficionado.

Ramón Juan, portero de la UD Ibiza, fue el invitado especial al programa de ayer. / DI

¿En qué momento se dieron cuenta de que el pódcast había dejado de ser solo un hobby?

Al principio nos centrábamos mucho en la tertulia, en dar nuestra opinión y comentar los partidos. Pero, con el paso del tiempo, empezamos a manejar información, a enterarnos de cosas del club y a poder contarlas. Ahí te das cuenta de que la gente empieza a tenerte como una referencia informativa, no solo como un espacio de tertulia. Un momento muy claro fue el cierre del mercado de fichajes de la temporada 2022-23. Nos llegó la información de que la UD Ibiza quería fichar a Nolito y a Coke y lo contamos bastantes días antes de que se hiciera oficial. Ese 31 de agosto hicimos un programa en directo que tuvo mucha repercusión. El club anunció a Coke ese mismo día y unos días después a Nolito, porque había problemas con el límite salarial. Ahí mucha gente vio que lo que contábamos iba en serio y ahora nos piden que hagamos ese programa especial de cierre de mercado (risas).

¿Cómo fue el primer programa?

Éramos solo Álex y yo (Jaime). Hicimos un mano a mano en el que analizábamos la temporada 2019-20 de la UD Ibiza, el play-off contra el Cornellà y también comentábamos la plantilla y el futuro del entrenador Pablo Alfaro. El programa era muy sencillo. Solo se subía a iVoox y a nivel técnico no tenía nada que ver con lo que hacemos ahora. Con el tiempo han llegado más plataformas como Spotify o YouTube. La evolución ha sido grande tanto a nivel técnico como informativo.

¿Cuál ha sido el momento más emocionante que han vivido siguiendo a la UD Ibiza?

El ascenso en Badajoz, sin duda. Fueron dos fines de semana muy especiales. Veníamos de una época complicada por el covid, todavía había restricciones y viajar no era tan fácil. Pero había mucha ilusión porque el equipo estaba muy bien y había confianza en que se podía conseguir el ascenso. Además, coincidimos allí con las peñas, con periodistas… fue un momento muy bonito.

También fue muy especial el partido de Copa del Rey contra el Barça. ¿Qué significó para la isla tener un equipo en Segunda División?

Fue muy importante porque puso a la isla en un nivel futbolístico al que nunca había llegado. Es verdad que coincidió con el covid y con restricciones en los estadios, por lo que quizá no se vivió con la intensidad que se habría vivido ahora. También hay que tener en cuenta que el club era muy joven. Solo tenía unos seis años y todavía no se había generado un sentimiento de pertenencia tan fuerte como el actual.

Imagen del programa grabado en el Club Diario de Ibiza en diciembre de 2021. / DI

¿El episodio más loco o divertido que han grabado?

Uno que grabamos después del partido de Copa del Rey contra el Celta. Veníamos muy arriba después de meterle cinco goles y nos fuimos directos a grabar el programa. Se nos fue un poco de las manos, pero fue muy divertido.

¿Cómo ha sido su relación con la UD Ibiza?

Muy buena pregunta. En nuestra primera temporada pedimos acreditación al club y la UD Ibiza nos aceptó como medio. Desde entonces hemos podido asistir a partidos, ruedas de prensa y actos del club. Siempre nos hemos sentido bastante valorados.

¿Y con la prensa de la isla?

Al principio teníamos dudas, pero la acogida ha sido muy buena.

Cuando sacáis alguna información nuestra siempre nos citáis y eso es algo que valoramos mucho.

También nos ayudó mucho Paco Murillo, que colabora con nosotros desde hace mucho tiempo y a quien le estamos muy agradecidos.

¿La entrevista que más ilusión les hizo?

La primera a Borja Martínez. Luego han venido muchas más. Hemos tenido a jugadores como Javi Lara, Davo o Manu Molina, y también a Amadeo Salvo. Lo bueno es que muchos invitados se sienten cómodos y repiten.

El pódcast tiene mucha conexión con la afición.

El pódcast sin la afición no tendría sentido. Empezó precisamente para cubrir un espacio para el aficionado. Ahora cada semana sentimos ese compromiso de hacer el programa porque sabemos que hay gente que lo espera. Muchos jugadores nos escuchan durante los viajes, gente del club o aficionados que te paran por la calle. Al principio sorprende, pero con el tiempo se vuelve algo normal. Además, no sólo hace un episodio semanal a nivel informativo y de tertulia, sino que a nivel diario seguimos la actualidad del club en redes sociales. Hacemos concursos como la Porra en la que hay premio para los aficionados, Datos y Efemérides en La Celestepedia, el Trofeo Mundo Celeste al mejor jugador que vota prensa-afición...

También han pasado por Radio Marca Baleares. ¿Cómo fue esa experiencia?

Fue una experiencia positiva al principio porque nos dio bastante repercusión. Pero con el tiempo nos dimos cuenta de que podíamos seguir creciendo por nuestra cuenta. Aun así, estamos agradecidos por la oportunidad, pero no es lo mismo Radio Marca Baleares que Radio Marca a nivel nacional. Hubo demasiadas promesas y demasiadas palabras que no se cumplieron.

Uno de los programas junto a Paco Murillo, antiguo jefe de Deportes de Diario de Ibiza. / DI

¿Cómo ven el momento actual de la UD Ibiza?

Creo que el club ha encontrado cierta tranquilidad deportiva después de varios años de muchos cambios. Esta Navidad hubo un cambio muy grande, que fue apostar por el cuerpo técnico y prescindir de ciertos jugadores que no eran una buena semilla dentro del vestuario. Puede ser una primera piedra a construir muy buena. No recuerdo un apoyo social tan grande a un entrenador como el que tiene Miguel Álvarez sin que le acompañen los resultados. Pero en un año como este, el del décimo aniversario, creo que es muy importante las decisiones que se puedan tomar, y también el tema del convenio. Si se consigue acertar con esa estabilidad social y deportiva, estaremos más cerca de seguir creciendo.

¿Qué significa Amadeo Salvo para el club?

Sin Amadeo Salvo la UD Ibiza no estaría donde está. Es una familia que lleva diez años invirtiendo mucho dinero en una categoría que es deficitaria. Se pueden criticar decisiones, pero han puesto a Eivissa en el mapa del fútbol nacional.

¿El gran reto de la entidad?

El estadio es fundamental. La UD Ibiza, para crecer, necesita un estadio acorde a la demanda de la gente y de la entidad, que tenga comercios, zonas de ingresos, que pueda generar conciertos… Es algo que están haciendo los clubes de Primera División y que es fundamental para la propia viabilidad de la entidad y un beneficio para el municipio, ya que no le va a suponer ningún coste

¿Una palabra para definir a la UD Ibiza?

Pasión.