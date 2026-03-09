Los motivos de la UD Ibiza para soñar con el ‘play-off’

La UD Ibiza recuperó la sonrisa a domicilio tras vencer con contundencia el pasado sábado en El Maulí al Antequera por 0-3 en un partido muy completo del conjunto celeste, que cortó una racha de tres derrotas consecutivas lejos de casa para escalar hasta la octava posición con 38 puntos, a tres del play-off de ascenso y con seis de margen sobre la permanencia. Los pupilos de Miguel Álvarez respondieron con solvencia y autoridad ante un rival directo que llegaba en gran dinámica, con cuatro triunfos en sus últimos cinco partidos y sin haber encajado gol en ninguno de ellos. Varios han sido los motivos del resurgir pitiuso en tierras andaluzas.

Fran Castillo

Sería imposible explicar la mejora del equipo sin el protagonismo del ‘mago’. Con cuatro dianas en los últimos seis partidos, el malagueño se ha echado el equipo a la espalda a base de buen juego, goles y asistencias. El ex del Torremolinos abrió la lata ante el Atlético de Madrid B, marcó el solitario gol del triunfo la pasada semana frente al Tarazona y el sábado volvió a marcar el camino con un golazo de cabeza cuando el Antequera apretaba y el marcador todavía reflejaba el 0-0.

Ramón Juan, otra vez decisivo

Otro de los motivos de la mejoría celeste es el cerrojo en la portería: Ramón Juan. El guardameta, señalado tras sus errores en las derrotas de Tarragona y Teruel, volvió a ser providencial para salvar a su equipo con una parada antológica cuando el partido iba 0-0 y el Antequera más presionaba. La UD Ibiza no encajó ningún gol en los últimos cuatro partidos en Can Misses y además posee la segunda mejor defensa de los últimos diez encuentros (siete goles encajados), solo superada por el Villarreal B.

Cinco victorias sin encajar

La fiabilidad defensiva es clave en una categoría tan igualada como la Primera RFEF, donde muchos partidos se deciden por pequeños detalles. Miguel Álvarez ha dotado a la UD Ibiza de mejores recursos defensivos. En palabras del propio técnico, «la UD Ibiza ahora es un equipo difícil», algo que avalan los números.

De los últimos ocho partidos, los celestes han dejado la portería a cero en cinco, y todos ellos se han saldado con triunfo ibicenco. En las primeras 17 jornadas de liga, los pitiusos también mantuvieron su portería imbatida en cinco encuentros, los mismos que en los últimos ocho, lo que evidencia la mejora en la solidez del equipo.

Tercer mejor equipo en forma

La UD Ibiza es el tercer equipo más en forma si se analiza la clasificación de los últimos diez partidos, solo superado por Villarreal B y Sabadell. En ese tramo ha firmado números de play-off y es además el segundo equipo que más goles ha marcado (16), solo por detrás del Villarreal B. En los anteriores 17 partidos, la UD Ibiza había anotado 14 goles, dos menos que en los últimos diez, lo que confirma la evidente mejora en ambas áreas.

El resurgir de David García

El equipo ha sumado dos victorias consecutivas con el regreso al protagonismo de David García, que además coronó su gran actuación del pasado sábado con un gol. El mediocentro, uno de los jugadores más destacados durante la primera vuelta, solo había disputado dos minutos en los cinco encuentros anteriores. Sin embargo, aprovechó la baja por sanción de Iago Indias para demostrar a Miguel Álvarez que puede volver a ser una pieza importante en la sala de máquinas.

Arnau Solà

Otro que se ha hecho con un hueco en el once es Solà, petición expresa de Miguel Álvarez en el mercado invernal. El lateral, que ya estuvo bajo las órdenes del jienense en el Villarreal B, acumula cuatro titularidades consecutivas: dos como extremo ante Sabadell y Teruel y las dos últimas como lateral izquierdo en detrimento de José Albert. En esos dos encuentros como zaguero, la UD Ibiza no ha encajado ningún gol, aportando equilibrio defensivo y profundidad ofensiva.

Estrategia

La UD Ibiza anotó los dos primeros goles en Antequera tras sendas jugadas de estrategia a balón parado. En una categoría tan igualada, el balón parado puede ser decisivo y el laboratorio de Miguel Álvarez parece haber encontrado la fórmula para vacunar a sus rivales. Un recurso fundamental en el fútbol actual que además ofrece al equipo más variantes ofensivas.