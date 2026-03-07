La UD Ibiza asalta El Maulí y sueña con el ascenso

La UD Ibiza cortó su racha de tres derrotas consecutivas a domicilio y firmó una victoria de enorme valor este sábado en El Maulí tras imponerse por 0-3 al Antequera. Un triunfo que permite a los celestes escalar hasta la sexta posición con 38 puntos y volver a mirar de frente al play-off, del que les separan únicamente dos puntos.

El conjunto de Miguel Álvarez ofreció una versión muy sólida y madura lejos de la isla, algo que se le venía resistiendo en las tres últimas jornadas, contadas todas por derrota. Dos acciones a balón parado encarrilaron el encuentro: primero Fran Castillo al filo del descanso y después Manu Pedre al inicio de la segunda mitad. David García puso el broche definitivo en el minuto 79 tras aprovechar un balón suelto dentro del área.

El técnico jienense sorprendió en el once inicial. Repitió con Arnau Solà en el lateral izquierdo y apostó de nuevo por David García en el centro del campo junto a Iago Indias, que regresaba tras cumplir sanción ante el Tarazona, y Theo Valls. En ataque, Max Svensson fue la referencia ofensiva, mientras que Bebé y Davo esperaron su oportunidad desde el banquillo.

La UD Ibiza salió muy bien al césped de El Maulí, llevando la iniciativa y obligando al Antequera a replegarse en bloque bajo. Los locales, ordenados atrás, también mostraron criterio cuando lograban recuperar el balón, aunque las primeras aproximaciones con peligro fueron para los celestes, que pisaron área por ambos costados sin generar ocasiones claras en el arranque.

La primera gran advertencia fue del Antequera. En el minuto 18, un córner lanzado por Gené encontró la cabeza de Giménez, pero su remate se marchó rozando el poste de la portería defendida por Ramón Juan. Aquella acción abrió el partido. Las llegadas comenzaron a sucederse y el Ibiza tuvo dos buenas oportunidades en los pies de Fran Castillo, cuyos disparos se marcharon por encima de la portería de Alcover.

En el minuto 35 llegó una acción clave. Ramón Juan se vistió de héroe y sacó sobre la línea de gol un remate a la salida de un córner cuando la afición local ya cantaba el tanto. Segundo aviso a balón parado del Antequera… y preludio del golpe celeste. Porque, cosas del fútbol, el que golpeó fue el Ibiza. En el 41, Fran Castillo apareció en el primer palo para peinar de cabeza una falta colgada por Theo Valls desde la banda derecha y adelantar a los insulares en uno de los momentos más delicados del partido gracias a una jugada magnífica sacada del laboratorio de Miguel Álvarez.

El inicio soñado

La segunda parte comenzó de la mejor manera posible para los visitantes. Apenas habían pasado unos minutos cuando otra jugada de estrategia amplió la ventaja. Fran Castillo botó una falta al segundo palo, Nacho prolongó el balón y Manu Pedre apareció dentro del área pequeña para empujar el 0-2 y dejar helado a El Maulí.

El partido entró entonces en una fase más trabada, con interrupciones constantes que favorecieron a la UD Ibiza. El Antequera se vio obligado a adelantar líneas para buscar un gol que le metiera de nuevo en el encuentro, algo que abrió espacios para un equipo celeste muy cómodo en ese escenario.

Los locales tuvieron su mejor oportunidad en las botas de Marcelo, que remató por encima del larguero un centro desde la izquierda de Moi. Miguel Álvarez respondió moviendo el banquillo e introduciendo a Davo por Svensson en el minuto 70. El técnico local, Abraham Paz, también agitó el partido con cambios ofensivos, pero la sentencia llegó del lado ibicenco. En el minuto 79, David García aprovechó un balón suelto dentro del área para firmar el 0-3 y cerrar definitivamente el encuentro.

El tercer gol terminó por apagar cualquier intento de reacción del Antequera. Los andaluces monopolizaron la posesión en el tramo final, pero se estrellaron una y otra vez contra una defensa celeste muy sólida. Con este triunfo, la UD Ibiza asciende hasta la sexta posición con 38 puntos, se coloca a solo dos del Villarreal B, que marca el play-off, y deja el descenso a seis puntos. Una victoria balsámica que, además de cortar la mala racha fuera de casa, devuelve la ilusión a un equipo que vuelve a creer en el sueño del ascenso.