Miguel Álvarez, técnico de la UD Ibiza: «El equipo ha competido muy bien en un campo muy difícil»

El entrenador de la UD Ibiza, Miguel Álvarez, se mostró muy satisfecho tras la victoria por 0-3 ante el Antequera y destacó el nivel competitivo de su equipo en un escenario complicado. «El equipo ha competido muy bien», afirmó el técnico celeste en rueda de prensa, valorando especialmente la solidez mostrada por los suyos durante gran parte del encuentro.

Álvarez puso el acento en el trabajo defensivo realizado por su equipo, especialmente tras el descanso. «En la segunda parte hemos concedido muy poco», explicó, antes de recordar la dificultad del rival: «Nos vamos con tres puntos de un campo muy difícil contra un equipo que tiene muy buen juego de bandas y que te somete mucho cuando defiende en bloque bajo».

El técnico también reconoció que en el primer tiempo hubo momentos en los que el equipo concedió más de lo deseado. «El equipo ha estado muy bien defensivamente, aunque en la primera parte hemos concedido alguna ocasión que no debemos conceder». Aun así, el balance final fue muy positivo para el entrenador celeste. «Muy contento», resumió. Álvarez explicó además que su equipo supo interpretar bien el partido. «Hemos intentado jugar bien al fútbol, sin ir a lo loco y sin dar concesiones al rival».

En ese sentido, señaló que el Antequera generó peligro cuando pudo correr. «En la primera parte hemos permitido dos o tres transiciones a un equipo muy peligroso, que tiene mucha velocidad». El técnico también quiso destacar la importancia de los detalles en este tipo de encuentros. «El fútbol son pequeños detalles. Si nos hubiesen metido el 1-0 en la primera parte, el partido sería muy diferente».

Por ello, reivindicó el valor del trabajo colectivo más allá de lo ofensivo. «El talento no es solo lo ofensivo, también cuenta lo defensivo. No podemos regalar nada». Preguntado por el rendimiento del equipo como local y visitante, Álvarez destacó que el crecimiento del grupo es evidente. «En casa estamos jugando fenomenal y creo que fuera hemos hecho partidos en los que nos han penalizado pequeños detalles».

El entrenador celeste se mostró convencido de que el equipo sigue evolucionando. «El equipo está creciendo y somos un equipo difícil». Por último, quiso lanzar un mensaje de calma de cara a lo que resta de temporada. «En lo único que tenemos que pensar es en estar tranquilos y seguir trabajando».