La UD Ibiza se juega el futuro y su prestigio en Antequera

Última oportunidad para la UD Ibiza de engancharse al ascenso. El equipo de Miguel Álvarez visita este sábado (18.30 horas, Estadio El Maulí) al Antequera en un duelo fratricida entre dos escuadras que, tras una primera vuelta irregular, tratan de engancharse al play-off de ascenso del que ambas cayeron eliminadas la pasada temporada.

Tras 26 jornadas, la UD Ibiza ocupa la duodécima posición del Grupo 2 de Primera RFEF con 35 puntos, tres por encima de la permanencia y a cinco de un play-off que cada vez está un poco más lejos. El equipo de Miguel Álvarez, que en este 2026 ha mostrado una evidente mejoría, es uno cuando juega en casa y otro cuando actúa como visitante.

En Can Misses, los celestes cuentan por victorias sus últimos cuatro partidos y además no han encajado ningún gol, tras superar 2-0 a Real Murcia, Atlético de Madrid B y Sabadell en tres encuentros muy completos, y 1-0 el pasado domingo ante un Tarazona que vendió cara su piel y al que el videoarbitraje le privó de sumar un punto tras anularle un gol por fuera de juego en el minuto 97.

Pero todo cambia cuando el equipo afronta sus partidos fuera de Ibiza. Ahí, el conjunto de Miguel Álvarez se muestra como un equipo vulnerable al que se le nubla la vista cuando encaja un gol y que además comete errores defensivos de bulto que le penalizan. Los pitiusos llegan a Antequera tras sumar tres derrotas consecutivas a domicilio ante Nàstic (1-0), Real Betis B (3-2) y Teruel (1-0).

Ramón Juan fue el jugador señalado por dos errores en la salida de balón en los tropiezos de Tarragona y Teruel, mientras que en Sevilla los que salieron en la foto fueron Manu Pedre y Monju, que privaron a su equipo de una victoria ante el colista. Unos errores imperdonables en esta categoría, más para una UD Ibiza que necesita recuperar los puntos y el tiempo perdido tras una nefasta primera vuelta.

Enfrente estará un Antequera que atraviesa uno de sus mejores momentos del curso. El conjunto andaluz es el equipo más en forma del campeonato en las últimas cinco jornadas, en las que ha logrado cuatro victorias, todas ellas sin encajar gol. Sin embargo, su rendimiento en casa no está siendo especialmente sólido: el cuadro malagueño solo ha ganado tres de sus últimos trece partidos como local en El Maulí, un dato que la UD Ibiza tratará de aprovechar para romper su mala dinámica como visitante.

Miguel Álvarez evidenció la trascendencia del encuentro en la previa: «Necesitamos ganar como visitantes para romper con la mala racha y hacer desaparecer los fantasmas que nos rodean cuando jugamos fuera de la isla. Para dejar de sufrir cada semana debemos empezar a sumar de tres en tres también fuera de casa».

Porque los rivales aprietan. Por abajo, el Torremolinos, equipo que marca el descenso a Segunda RFEF y que recibe el domingo al Alcorcón, está a solo tres puntos de los ibicencos. Por arriba, el Villarreal B, que marca los puestos de play-off, está cinco puntos por encima de los celestes, situados en un pelotón de siete equipos separados por apenas tres puntos, lo que refleja la igualdad de la categoría y la necesidad de sumar los tres puntos en Antequera antes de recibir en el Palladium Can Misses al Marbella, colista y que esta semana se mide a otro ‘coco’, el CE Europa.

Miguel Álvarez contará con toda la plantilla disponible para este partido a excepción de Fersura, que sigue recuperándose de la lesión en el hombro sufrida en el encuentro ante el Villarreal B y de Monju, que se encuentra en la recta final de su recuperación tras la lesión, pero que no viajará a Antequera por precaución.