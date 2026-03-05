Miguel Álvarez, entrenador de la UD Ibiza: "Hemos ganado algún partido en Ibiza en el que hemos jugado peor que algunos que hemos perdido como visitantes"

El entrenador de la UD Ibiza, Miguel Álvarez, en la comparecencia previa al encuentro de la jornada 26 del campeonato doméstico que los ibicencos disputan en el feudo del Antequera, afirma que «el equipo ha ganado algún partido en Can Misses en el que hemos hecho menos que en otros en los que hemos perdido como visitantes». A pesar de que el técnico natural de Jaén reconoce que «el fútbol no siempre es justo», no busca excusas: «Siempre pienso en positivo y lo que tenemos que hacer es ganar el máximo de encuentros posibles, independientemente de si es como local o visitante, aunque es cierto que fuera de la isla no nos están acompañando los resultados».

Cabe recordar que el club celeste ha conseguido cuatro triunfos en las últimas siete jornadas en el grupo II de Primera RFEF. Sin embargo, durante este tramo, todas las victorias han sido ante su afición y las tres derrotas, como visitante. No obstante, el experimentado preparador tiene la esperanza de poner punto y final a la mala dinámica de resultados fuera de la isla: «Necesitamos ganar como visitantes para romper con la mala racha y hacer desaparecer los fantasmas que nos rodean cuando jugamos fuera de la isla. Y es que, para dejar de sufrir cada semana, debemos comenzar a sumar de tres en tres como visitantes».

En cuanto al choque ante el Antequera, que se jugará el próximo sábado a partir de las 18.30 horas, Álvarez prevé «un encuentro muy disputado, ante un rival que desde el cambio de entrenador ha conseguido que varios de sus jugadores saquen una mejor versión». Además, se deshace en elogios hacia el cuadro malagueño: «Es un rival que me gusta mucho. De hecho, ya había disfrutado previamente de su fútbol, aunque sin tanto análisis. Creo que es un equipo muy bueno, dotado de muchos recursos».

"El Antequera es un equipo que me gusta mucho"

Álvarez opina que «si el Antequera se encuentra donde se encuentra en la tabla clasificatoria [octavo clasificado, a tres puntos de la promoción de ascenso a LaLiga Hypermotion y con un partido pendiente de disputar] es por algo». Y agrega: «De sus últimos 10 partidos han ganado seis. Son unos números muy buenos».

Una de las claves para llevarse el gato al agua es mostrarse sólidos: «Si no concedemos oportunidades a nuestros rivales, será difícil que nos puedan superar».

Otra de las claves para imponerse es «adelantarse en el marcador». «En Primera RFEF, quien toma ventaja en el resultado tiene mucho ganado. Es algo muy importante, aunque eso no te asegura con total certeza ganar, pero sí que te da ventajas para controlar el partido».

Por otro lado, recuerda que «estamos compitiendo en una categoría muy igualada en la que cualquier equipo puede ganar a cualquier otro».

"El equipo tiene una mentalidad brutal"

El preparador de la UD Ibiza considera que «las últimas derrotas como visitantes se han decidido por pequeños errores que han aprovechado nuestros adversarios». Ante ello, considera que la solución pasa por «preparar bien todos los partidos, dar un mensaje de confianza a los futbolistas y ser más eficaces en determinados momentos».

Álvarez opina que «los fallos individuales forman parte del fútbol». «No se puede entrenar que, por ejemplo, un defensa haga un mal despeje y que, por culpa de esa acción, marque un atacante rival. Son situaciones que no se pueden preparar y que se dan en todas las categorías, incluso en las más altas, como Primera División o la Champions League», indica.

Para el míster, el problema del equipo en los últimos duelos perdidos como visitante no es psicológico: «El equipo tiene una mentalidad brutal. Si no la tuviera, no perdería fuera de casa y, al cabo de una semana, ganaría en Can Misses. Eso sí, nadie se puede dormir».

En cuanto a las bajas, Álvarez comentó que, una semana más, Joa Fersursa, lesionado de larga duración, no estará disponible para el encuentro correspondiente a la vigésimo séptima jornada de Liga. Tampoco jugará Éric Monjonell, más conocido como Monju: «Monju es, desde el cariño, un pesado y ya quiere entrar en la convocatoria, como no puede ser de otra manera, pero aún le queda una semanita y no llegará para el choque ante el Antequera. Además, ahora el equipo está bien y eso le da algo de margen, más teniendo en cuenta que viene de una lesión muy fastidiosa».

Además, confirma que «Fran Castilla tiene molestias en el pubis». A pesar de ello, considera que «no hay nada fuera de lo normal». Sea como sea el conjunto ibicenco afronta el choque con el objetivo de sumar su primera victoria a domicilio en este tramo de la temporada.