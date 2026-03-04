La UD Ibiza crece, pero aún está lejos de sus mejores números

La UD Ibiza ha ganado cinco de los últimos ocho encuentros ligueros en el grupo II de Primera RFEF. A pesar de la buena, aunque no excelente, dinámica de resultados, el conjunto celeste, duodécimo clasificado con 35 puntos en 26 jornadas, se encuentra muy por debajo de las ambiciosas expectativas generadas a principio de temporada. Prueba irrefutable de ello es que el ritmo de puntuación a estas alturas de la campaña es sensiblemente menor en comparación con el de las dos temporadas anteriores en la categoría de bronce del fútbol español.

El conjunto dirigido por Miguel Álvarez, a falta de 12 encuentros para la conclusión de la fase regular, se encuentra a seis puntos del Cartagena, equipo que marca la zona de ‘play-off’ de ascenso a la Liga Hypermotion, y a 12 del ascenso directo, que ostenta el CE Sabadell. A estas alturas, la lucha por el campeonato se antoja ya una misión casi imposible.

El conjunto ibicenco solo cuenta con tres puntos de ventaja sobre el descenso

La realidad de la entidad ibicenca es cruda. Aunque la mejora, tanto en resultados como en sensaciones, es indudable, la pésima primera vuelta les está pasando factura. Tanto es así que el buen momento actual sigue siendo insuficiente no solo para alcanzar las posiciones de promoción de ascenso, sino también para alejarse de forma definitiva de los puestos de descenso. Apenas cuentan con tres puntos de ventaja respecto al Juventud Torremolinos, equipo que marca la zona roja.

Además, conviene destacar que la distancia con la promoción de ascenso aún podría ampliarse en función de los resultados de los partidos pendientes de algunos rivales directos. Más allá de esas circunstancias, la realidad es que el rendimiento del club afincado en Can Misses está lejos de las prestaciones ofrecidas en las dos campañas anteriores.

Hace un año, el Ibiza era líder con +10 en la diferencia de goles; ahora apenas alcanza el +3

Los números lo respaldan. En la jornada 26 de la temporada 2024-2025, la UD Ibiza era líder provisional de la división con 44 puntos, con la posibilidad real de regresar directamente al fútbol profesional. Además, era el rival a batir tras encadenar seis victorias consecutivas, racha que se prolongó una jornada más con el triunfo por 2-1 ante el Yeclano Deportivo en la fecha 27.

En otras palabras, a estas alturas del curso pasado el conjunto ibicenco sumaba nueve puntos más que en la actualidad. Una diferencia considerable que también se refleja en el apartado goleador. Hace un año presentaba un balance positivo de +10, con 34 goles a favor y 24 en contra. Ahora, la diferencia es de +3, con 27 tantos anotados y 24 encajados.

En cuanto al ritmo de puntuación de la UD Ibiza al llegar a la jornada 26 de la temporada 2024-2025, el promedio era de aproximadamente 1,7 puntos por partido.

En la jornada 26 de la 2023-2024, la UD Ibiza sumaba 55 puntos; hoy tiene 20 menos

La comparación es todavía más llamativa si se toma como referencia la jornada 26 de la temporada 2023-2024. En aquel momento, la UD Ibiza era segunda clasificada con 55 puntos, es decir, 20 más de los que acumula actualmente. Son prácticamente siete partidos de diferencia. Casi nada.

Conviene recordar que hace dos temporadas el cuadro de Vila comenzó la competición doméstica de manera intratable. Los celestes mantenían un intenso mano a mano en la disputada lucha por el ascenso a la categoría de plata del fútbol español con el CD Castellón, que finalmente se hizo con el preciado botín y logró subir de forma directa. Además, los orelluts, sorprendentes subcampeones provisionales en Segunda, se han convertido en uno de los equipos de moda en la Liga Hypermotion.

Los números de récord del Ibiza no fueron suficientes para regresar, tras el descenso en la 2022-2023, al fútbol profesional. Si bien es cierto que, después de un inicio de temporada fulgurante, el equipo se desinfló en el tramo final del campeonato, las matemáticas evidencian que en la jornada 26 la entidad de Vila atravesaba un momento dulce. El promedio era de 2,11 puntos por partido, cifras propias de campeón.

Además, al llegar a la jornada 26 de la temporada 2023-2024, los ibicencos ya habían anotado 44 goles y tan solo habían encajado 19, lo que se traducía en una diferencia de goles de +25. Una cifra casi ocho veces superior a la que presentan en la actualidad.

Aunque este año el ritmo de puntuación no es tan elevado, los isleños tienen muy poco margen de error. Por ello, la plantilla liderada por Álvarez debe sumar de tres en tres si no quiere que se esfume, una temporada más, el codiciado sueño del ascenso. Para lograrlo, resulta imprescindible mejorar el rendimiento como visitante, donde encadena tres derrotas consecutivas. Y es que la reacción parece haber llegado, pero el tiempo corre en su contra.