Miguel Álvarez, entrenador de la UD Ibiza: «Sería injusto el empate después del partido que hemos hecho»

Miguel Álvarez compareció en sala de prensa tras la victoria de la UD Ibiza ante la SD Tarazona y se mostró satisfecho con el rendimiento de los suyos, especialmente por el nivel competitivo mostrado en casa.

«Hemos hecho un muy buen partido otra vez en casa contra un equipo difícil que ha empatado en campos muy complicados», señaló el técnico jienense, que destacó el trabajo defensivo de su equipo: «Hemos controlado muy bien su balón parado y su juego aéreo».

Para el entrenador celeste, el marcador se quedó corto: «Era un partido para ganar 2-0 o 3-0 fácil, pero nos ha faltado darle más continuidad». Aun así, se mostró satisfecho: «Estamos contentos por el resultado». Sobre la acción polémica del gol anulado en el minuto 97 al Tarazona, fue claro: «Yo creo que todos los goles se tienen que revisar». Aunque también dejó un recado: «Yo creo que a Trillo lo tendrían que haber expulsado».

Álvarez consideró que el empate habría sido excesivo castigo para su equipo: «Sería injusto después del partido que hemos hecho, aunque habría sido culpa nuestra por no haber manejado bien esos minutos finales». El técnico reconoció la ansiedad que arrastra el equipo por la situación clasificatoria: «Hemos pecado de necesidad y aceleración. Lo hemos hecho muy mal desde diciembre para atrás, vamos muy faltos de puntos y cualquier partido nos penaliza». Eso sí, quiso poner en valor el rendimiento defensivo: «Hoy no hemos cometido ningún error».

Victoria en casa de la UD Ibiza contra la SD Tarazona / Vicent Marí

Mirando al futuro, el entrenador se mostró prudente pero optimista: «Vamos a seguir trabajando, el equipo cada vez tiene mejores registros, hay gente que está muy bien y los que entran en el once aportan mucho». Y dejó una reflexión con perspectiva: «Cuando lleguen los últimos ocho partidos, sabremos dónde podremos estar».

También subrayó el factor Can Misses: «En casa somos más potentes, no concedemos nada y la afición nos lleva en volandas». Por último, tuvo palabras para el autor del gol: «Fran Castillo está en un gran momento, pero ha tenido el 2-0 y ha querido lucirse. Es un jugador increíble».