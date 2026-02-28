Plebiscito para la UD Ibiza en el Palladium Can Misses

No es una final, pero casi. La UD Ibiza afronta este domingo (12 horas, Palladium Can Misses) un partido de esos que pueden marcar temporadas. El conjunto de Miguel Álvarez, decimocuarto clasificado y con apenas tres puntos de margen sobre el descenso, recibe a la SD Tarazona, que suma una unidad más y que llega a la isla con piel de cordero, pero con la intención de dar un golpe sobre la mesa en un duelo directo, tenso y de máxima exigencia.

Porque la clasificación no engaña. La UD Ibiza ha mejorado, y mucho, en este 2026. Especialmente en casa, donde ha reencontrado su identidad competitiva y ha firmado tres victorias consecutivas por 2-0 ante rivales de enorme entidad como Real Murcia, Atlético de Madrid B y el líder Sabadell. Tres partidos muy completos, con solidez defensiva, contundencia en las áreas y sensación de equipo maduro. En el Palladium Can Misses, los celestes vuelven a ser reconocibles.

Pero el contraste con las salidas ha sido evidente. Nàstic, Betis B y Teruel han castigado a un equipo que, lejos de la isla, ha vuelto a cometer errores que le han impedido engancharse definitivamente a la zona noble. El play-off está a cuatro puntos, sí, pero también el descenso aprieta por detrás, con el Torremolinos a solo tres. Once equipos separados por seis puntos convierten cada jornada en un examen sin margen de error. En este contexto, fallar en casa no es una opción.

Enfrente estará una SD Tarazona incómoda, ordenada y muy fiel a su plan. Un equipo que no pierde a domicilio desde el 13 de diciembre (1-0 ante el Eldense) y que compite cada partido desde la disciplina táctica. Defensa de cinco, líneas juntas, ritmo bajo cuando conviene y un arma letal a balón parado: la mitad de sus goles han llegado en acciones de estrategia. No es un equipo brillante, pero sí tremendamente eficaz. En la ida, empate sin goles en el Municipal de Tarazona, en un encuentro espeso que supuso el tercer partido de Miguel Álvarez en el banquillo ibicenco tras la salida de Paco Jémez.

Los números hablan de igualdad absoluta. Ambos conjuntos han encajado 24 goles, aunque la UD Ibiza ha visto puerta cuatro veces más que su rival. Armero, con seis tantos, es la principal amenaza ofensiva turiasonense, los mismos que suma Davo, referencia ofensiva celeste. Detalles. Pequeños detalles que pueden decidir un partido que, por contexto y por clasificación, se jugará con el cuchillo entre los dientes.

En el capítulo de bajas, Miguel Álvarez no podrá contar con Iago Indias, sancionado por acumulación de amarillas, ni con Iván del Olmo, que ha atravesado un proceso febril que le ha hecho perder mucho peso. Monju continúa recuperándose y tampoco estará disponible, mientras que el técnico estudia posibles ajustes tras las últimas derrotas fuera de casa.

La UD Ibiza sabe que en casa ha construido su fortaleza y su argumento para seguir creyendo. Este domingo no solo se juega tres puntos. Se juega el rumbo. Se juega la tranquilidad. Se juega la posibilidad de mirar hacia arriba sin dejar de vigilar el retrovisor. Y en una liga tan apretada como esta, eso lo cambia todo.