Miguel Álvarez, técnico de la UD Ibiza: "Tenemos que ser más contundentes en las áreas"

La UD Ibiza regresa este domingo a Can Misses con la obligación de reencontrarse con la victoria ante el Tarazona después del tropiezo en Teruel. En la previa, Miguel Álvarez compareció con tono reflexivo, autocrítico en algunos aspectos, pero firme en su idea de juego y en la gestión del vestuario. El técnico jienense volvió a referirse a los errores defensivos lejos de casa, aunque dejó claro que forman parte del riesgo que asume su equipo.

«Cuando intentas hacer un fútbol asociativo desde atrás, sabes que va a haber errores. Aparecen cuando menos los quieres y cuando menos tienen que aparecer», explicó. «Me importa ganar, pero también la forma y el cómo. Todos los equipos te presionan alto, en bloque, te igualan… y tú tienes dos opciones: jugar en largo o salir jugando. Nosotros trabajamos las dos».

Álvarez insistió en que el fútbol «es un deporte de error» y que no todo debe focalizarse en la zaga: «Hay errores que penalizan más, claro. Si te pasan en el minuto 7 te condicionan. Pero también tenemos dos o tres ocasiones muy claras y no las metemos. Eso también es un error. No solo falla el portero o el defensa, también el delantero. Tenemos que ser más contundentes en las áreas».

Del Pozo y David García

Cuestionado por la situación de David del Pozo y David García, el técnico fue claro: «Hacer estrellas o mártires no es importante, porque juegan once. Iago Indias y Theo Valls están jugando muy bien».

«Tanto Del Pozo como David García tendrán que esperar su oportunidad. David salió del once por acumulación de amarillas. Están entrenando muy bien y este fin de semana jugará uno porque no podremos contar con Iago. Sé que juegue quien juegue lo hará bien. Tengo una relación genial con los dos y soy un entrenador que habla mucho con los jugadores», añadió.

De hecho, quiso poner en valor la evolución del centrocampista: «David García es el jugador que más ha mejorado desde que yo estoy aquí».

¿Habrá cambios?

Tras mantener el bloque que ganó 2-0 al Sabadell en el partido de Teruel, Álvarez defendió su decisión con naturalidad: «Ganamos 2-0 dando una gran sensación y por eso quise dar continuidad. Si llego a cambiar tres o cuatro jugadores y perdemos, dirías: ¿cómo cambia el equipo con lo bien que jugamos?’».

Eso sí, dejó la puerta abierta a retoques: «Es un hecho que cuando llevas tres partidos sin ganar es porque algo pasa. Es probable que movamos la bolita».

Un Tarazona rocoso

Sobre el rival, el técnico celeste espera un duelo de máxima igualdad: «Será un partido muy igualado porque los números son muy parecidos. Juegan con cinco atrás, son difíciles de batir, muy buenos a balón parado y defienden muy bien. Se decidirá por pequeños detalles».

El jienense confía en el factor Can Misses: «En casa somos muy fuertes, los chavales lo saben y vamos a intentar hacer un buen partido».

Parte médico

En cuanto al estado de la plantilla, Iván del Olmo será baja: «Ha tenido fiebre y no estará en la convocatoria porque ha perdido mucho peso». Tampoco estarán disponibles Iago Indias ni Monju. Eslava «tiene otra semana más de trabajo», Fran Castillo «lo estamos cuidando porque tiene pequeñas molestias» y no entrena los viernes, mientras que «Davo está entrenando bien y Bebé ha trabajado toda la semana con el grupo, está a plena disposición».

¿Dos delanteros?

Sobre la posibilidad de jugar con dos puntas, Miguel Álvarez recurrió a una metáfora muy suya: «Mis padres decían que para vestir a un santo no hay que desvestir a otro. Fran ahora mismo es muy importante para nosotros. ¿Lo cambiamos de sitio? No. Al que está bien no quiero estropearlo».

«Hemos ganado aquí los últimos tres partidos por 2-0 y mientras siga con este rendimiento, seguirá jugando. Tengo muy clara la idea de cómo combatir al Tarazona. Me gusta moverme en la naturalidad y la tranquilidad. No sé si esto me llevará al objetivo, pero no voy a salir de mi guion. Intentaré recuperar a los que no estén bien y no estropear a los que sí lo están», finalizó Álvarez.