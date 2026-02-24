El eterno retorno de la UD Ibiza

La temporada de la UD Ibiza en el grupo 2 de Primera RFEF se está tiñendo de claroscuros. Lo cierto es que cuando unes el color blanco y el negro, el resultado termina siendo una gama de grises. Ninguno de los colores termina imponiéndose sobre el gris y queda impregnado en la superficie donde se dibuje. El bagaje del conjunto celeste, cada jornada que pasa, se torna de un gris cada vez más definido, sin tender al claro ni al oscuro.

Los blaucels encadenaron una racha de tres victorias en Can Misses hace dos fines de semana ante el Sabadell, líder de la categoría, en uno de los mejores partidos en la presente campaña. Un gran juego desplegado, un equipo compacto y sólido sin el balón en los pies y actuaciones individuales estelares por parte de jugadores como Davo, Fran Castillo o Théo Valls.

Lo que podía tornarse de un color más claro comienza a ennegrecerse cuando los ibicencos salen de Can Misses. De igual forma que se logró sumar tres triunfos seguidos en la isla, también se logró alcanzar la racha negativa de tres derrotas seguidas fuera de ella. La falta de ideas en ataque y errores defensivos impropios de un equipo que tiene como principal objetivo ascender de categoría explican las causas del mal desempeño ofrecido fuera de Ibiza.

El récord de victorias, el último precedente

Ante este panorama, Miguel Álvarez, técnico de la UD, es contundente y reafirma la necesidad urgente de encadenar varios resultados positivos, que por una razón u otra no terminan de darse. El propio entrenador es consciente de la situación y ha manifestado en diferentes ruedas de prensa su incapacidad de dar explicación a por qué el equipo no es capaz de conseguir tres victorias consecutivas en la categoría.

Los datos hablan por sí solos: hace un año que la entidad presidida por Amadeo Salvo no logra encadenar tres triunfos seguidos. En aquella ocasión, el equipo tenía otras caras -a excepción de algunas piezas clave como Bebé o Ramón Juan- y se encontraba bajo la dirección de Paco Jémez. No solo se logró esta serie de victorias, sino que se consiguió un hito al alcance muy pocos equipos en la historia de Primera RFEF: sumar siete triunfos consecutivos.

La racha comenzó un 26 de enero de 2025 con un sólido 3-0 sobre el Mérida. A partir de ese día, Villarreal B, Antequera, Betis Deportivo, Atlético Sanluqueño, Real Murcia y Yeclano Deportivo fueron las siguientes víctimas de una UD Ibiza que arrasaba todas las jornadas y que apuntaba a lo más alto de la clasificación. El Algeciras sería el encargado de cortar la gran dinámica de los de Jémez un 16 de marzo tras empatar a cero en el Estadio Nuevo Mirador, en el que fue el preludio de la caída de los ibicencos hasta la tercera plaza y los consiguientes playoffs que se terminarían perdiendo ante el Andorra.

La UD, sexto equipo más goleado de visitante

Desde esas fechas, ni el propio Jémez ni Miguel Álvarez, han conseguido la tan ansiada tercera victoria que aporta estabilidad y refuerza la dinámica de un conjunto que aspira a tocar la Segunda División del fútbol español. De hecho, el técnico jienense aún no ha logrado esta premisa y tan solo en una ocasión ha conseguido sumar dos triunfos seguidos. Fue en el mes de enero, cuando la derrota ante el Eldense y la remodelación de la plantilla en el mercado invernal reactivaron a un equipo al que solo le quedaba mirar para arriba y que sacó fuerzas de flaqueza para avasallar al Cartagena (1-4), y dar un golpe encima de la mesa ante el Real Murcia en Can Misses (2-0).

Sin embargo, aunque las mejores cifras como local ya están llegando, lo cierto es que los pitiusos siguen sin dar con la tecla fuera de la isla, donde ciertos errores graves ante Nàstic, Betis Deportivo -último clasificado por aquel entonces- y Teruel este pasado domingo han impedido el despegue de la nave blaucel hacia puestos de playoff.

Y es que la UD es el undécimo mejor visitante de la categoría, con un total de 13 puntos, lejos de los 22 del Atlético de Madrid B -mejor visitante de la liga-, los 21 del Sabadell o los 18 del Antequera. Asimismo, es el sexto equipo más goleado cuando juega como visitante y el séptimo más goleador, cifras estas últimas que son más que aceptables, aunque no están al alcance de los equipos de la zona noble de la clasificación.

La buena noticia es que todo está por decidir, tanto la parte oscura (descenso) como la clara (playoff) y ambas se encuentran a la misma distancia: cuatro puntos. La UD Ibiza, decimocuarta con 32 puntos, tendrá la posibilidad de redimirse, una vez más, ante escuadras de la zona media y baja de la tabla. Tarazona, Antequera y Marbella serán los próximos rivales de los celestes, que buscarán romper el bucle del eterno retorno y consolidarse en la zona alta de la tabla con, al menos, tres triunfos consecutivos que certifiquen la candidatura oficial de este equipo al ascenso.