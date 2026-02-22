Miguel Álvarez, técnico de la UD Ibiza: «No aprendemos de los errores del pasado»

El entrenador de la UD Ibiza, Miguel Álvarez, compareció en sala de prensa tras la derrota por 1-0 ante el Teruel en Pinilla y volvió a lamentar los fallos que están condenando al equipo lejos de Can Misses.

El técnico jienense aseguró que el guion del partido no le sorprendió. «Sabíamos el escenario y el contexto que nos íbamos a encontrar: un campo difícil, un equipo que rentabiliza bien los goles y al que cuesta meterle mano», explicó. Sin embargo, reconoció que el encuentro se puso demasiado pronto cuesta arriba: «Al empezar el partido, lo llevas donde ellos se sienten muy cómodos. Han hecho un partido muy bueno defensivamente y nosotros no les hemos dado concesiones; pero lo que hemos creado, que no ha sido mucho, no lo hemos acabado».

Álvarez fue claro al analizar el momento del equipo fuera de casa: «Creo que la clave de todo es otra semana más que salimos fuera y no aprendemos, con errores que nos penalizan demasiado». El preparador celeste insistió en que los detalles están marcando las diferencias en este tramo de la temporada.

Sobre el fallo que originó el único tanto del partido, el entrenador quiso proteger a los suyos: «Los jugadores toman decisiones y tienen derecho a equivocarse». En esa línea, defendió la actitud del grupo: «Hemos puesto todo lo que había, pero es muy difícil cuando los equipos se te ponen por delante».

El técnico también criticó el desarrollo del choque, muy trabado y con constantes interrupciones: «El Teruel jugó sus armas, muchísimas pérdidas de tiempo. Del partido no se ha jugado casi nada y lo que se ha jugado, no hemos estado acertados». Y reiteró su sensación: «De la segunda parte no se ha jugado casi nada».

Por último, recordó que el plan estaba trabajado durante la semana: «Sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar, a un equipo que presiona muy alto. Hemos trabajado salida intermedia, ser contundentes en las áreas y defensivamente hemos estado bien, pero nos ha penalizado ese error». Para Álvarez, el desenlace se explica en un detalle concreto: «La clave de todo ha sido encajar tan pronto».