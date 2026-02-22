Examen de madurez lejos de Can Misses para la UD Ibiza

Sin margen de error. Así visita la UD Ibiza (20.30 horas, Estadio Pinilla) al Teruel en el encuentro correspondiente a la jornada 25 del Grupo II de Primera RFEF. El conjunto de Miguel Álvarez, octavo con 32 puntos, se mide a un rival directo del que le separa apenas un punto en la clasificación. Un duelo subrayado en rojo para los celestes, que todavía tienen muy presente el partido de la primera vuelta, cuando el Teruel asaltó Can Misses con un solitario gol de Blesa desde el punto de penalti en el minuto 71.

La escuadra ibicenca aterriza en tierras aragonesas con la moral reforzada tras firmar la pasada jornada una victoria de enorme prestigio frente al líder, el Sabadell (2-0). Un triunfo incontestable en el que los catalanes fueron un juguete roto en manos de los pitiusos y en el que solo las intervenciones de Fuoli evitaron una goleada de mayores dimensiones. El reto ahora es confirmar fuera lo que el equipo viene mostrando en casa.

La UD Ibiza encara el choque con la obligación de seguir recortando distancias con los puestos de play-off, actualmente a cuatro puntos (una brecha que podría ampliarse si Antequera y Algeciras sacan adelante sus partidos pendientes). Al mismo tiempo, los celestes tampoco pueden descuidar el retrovisor: el descenso está a cinco puntos, aunque el Torremolinos, que marca la zona roja, también tiene un encuentro aplazado.

El equipo de Miguel Álvarez ha dado un paso adelante en este 2026. Ha competido y ganado con autoridad en Can Misses a aspirantes al ascenso como Sabadell, Atlético de Madrid B, Murcia o Cartagena. Pero la asignatura pendiente sigue estando lejos de Ibiza. A domicilio, la versión ha sido mucho más irregular: derrota en Tarragona ante el Nàstic (1-0) tras una primera parte para olvidar y un segundo tiempo en el que mereció más, y caída en Sevilla frente al Betis B (3-2) en un partido marcado por dos errores defensivos groseros que costaron carísimos. En Pinilla no habrá concesiones.

Un equipo muy competitivo

El equipo de Vicente Parras es un equipo incómodo, aguerrido y tremendamente competitivo. Es el tercero que menos goles marca del grupo (17), pero también el segundo que menos encaja (19). Un bloque que exprime cada tanto y que convierte los partidos en duelos cerrados, de ritmo bajo y detalles mínimos. Un escenario en el que equivocarse suele ser sinónimo de condena.

En el capítulo de bajas, Monju estará fuera entre tres y cuatro semanas tras la lesión en el abductor sufrida ante el Sabadell. Fran Castillo y Bebé serán duda hasta última hora; el caboverdiano, de hecho, no disputó minutos la pasada jornada por molestias. La nota positiva la ponen Davo y Eslava, que han entrenado con normalidad y estarán disponibles para un partido que puede marcar el rumbo inmediato del equipo.

Porque ganar en Pinilla no es solo sumar tres puntos. Es dar un golpe sobre la mesa. Es demostrar que esta UD Ibiza también sabe competir lejos de casa. Y, sobre todo, es no dejar pasar otro tren.