El último partido de la UD Ibiza supera en audiencia a varios encuentros de Segunda

Un total de 55.000 telespectadores siguieron en Teledeporte el encuentro liguero disputado el pasado domingo, 15 de febrero, en el Palladium Can Misses entre la UD Ibiza y el CE Sabadell. Se trata de un dato histórico, ya que es la primera vez que un partido del conjunto celeste en Primera RFEF se retransmite en abierto a través de un canal público deportivo de ámbito estatal.

La retransmisión en abierto de los partidos del fútbol español es una de las principales reclamaciones de los aficionados, con independencia de la categoría. Por ello, la Primera RFEF —tercera categoría del fútbol estatal— tampoco queda al margen de esta reivindicación.

Conviene recordar que tanto LaLiga EA Sports (Primera División) como LaLiga Hypermotion (Segunda División) retransmiten todos los encuentros de cada jornada a través de plataformas de pago como LaLiga TV, Movistar Plus+ o DAZN, a excepción de un partido por jornada, que puede verse en abierto en Teledeporte y Gol, respectivamente.

De momento, en Primera RFEF, al igual que en la máxima categoría y en la de plata del fútbol español, solo se retransmite un partido por jornada en abierto. No obstante, supone un avance significativo al tratarse de una competición de carácter semiprofesional.

La audiencia del choque entre la UD Ibiza y el CE Sabadell, correspondiente a la vigesimocuarta jornada del grupo II de Primera RFEF, confirma el interés que despierta la emisión en abierto en la categoría.

Mayor audiencia que el quinto más visto de Segunda

Eso sí, desde que el canal público deportivo estatal inició este proyecto, el encuentro del conjunto celeste ha sido el menos visto. Por delante se sitúan el Real Madrid Castilla–Mérida (90.000 espectadores), el CD Tenerife–Real Madrid Castilla (82.000), el Bilbao Athletic–CD Tenerife (70.700) y el CF Hércules–FC Cartagena (60.000). No obstante, la retransmisión del partido disputado en Can Misses comenzó con retraso, circunstancia que pudo afectar al número final de espectadores.

Los datos lo avalan: el fútbol en abierto sigue despertando interés. De hecho, el duelo entre la UD Ibiza y el CE Sabadell registró una audiencia superior a la del quinto partido más visto de la pasada jornada en LaLiga Hypermotion —el Burgos CF–Cádiz CF—, que reunió a 50.000 telespectadores y fue retransmitido en plataformas de pago. Además, igualó los registros del cuarto encuentro más visto de Segunda División, también emitido mediante suscripción.