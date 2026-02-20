Miguel Álvarez, técnico de la UD Ibiza, en rueda de prensa: «¿Ser campeones? No quiero vender bicicletas sin ruedas»

Miguel Álvarez no se confía. El técnico de la UD Ibiza quiso mantenerse cauto en la rueda de prensa previa al encuentro del próximo domingo a las 20.30 horas ante el Teruel y no quiere pensar en otra cosa que no sea «encadenar varias victorias seguidas» para «no seguir con el agua al cuello», afirma.

El conjunto celeste está siendo uno de los mejores equipos de la categoría y los números lo avalan con un total de 12 puntos de los últimos 18 posibles. Sin embargo, el andaluz no quiere excederse en optimismo: «Me gusta pensar en grande, pero también con los pies en la tierra. No puedo dar el mensaje de que podemos ser campeones si estamos donde estamos. No quiero vender bicicletas sin ruedas ni tocar el cielo cuando aún estás en el barro, pero estamos trabajando para ello».

Y es que el duelo ante el conjunto maño será fundamental para prolongar una inercia que empezaría a acercarse considerablemente a los playoffs. Sobre el Teruel, equipo que logró sacar los tres puntos en el Palladium Can Misses hace tres meses, Álvarez reconoció que «es muy difícil ganarle», ya que, al ser el segundo combinado menos goleado de la competición, «rentabiliza muy bien los pocos goles que meten», subraya.

«La gente está con el piloto rojo»

«La tecla es competir como lo estamos haciendo en casa, donde ya somos capaces de entender que tiene que ser un fortín, y no dejar de insistir en ello y seguir dándole continuidad», explica el preparador celeste, que incide en «vigilar los detalles que son los que luego te impiden ganar», detalla.

La plantilla ibicenca se ha convertido en un bloque sólido en el que cada jugador es capaz de aportar independientemente de los minutos que dispute. Sobre esta idea, Álvarez recalca que «la gente está con el piloto rojo porque sabe que en cualquier momento pueden jugar, y los que ahora estaban jugando saben que tienen que espabilar porque lo están haciendo muy bien». Y es que una de las claves está, según el técnico, en que «todos tienen un mejor nivel que antes», que «se asemeja al nivel que tiene que estar el Ibiza, que es un equipo grande», declara.

El jienense confirmó también la baja de Monju, que no estará disponible durante las próximas tres o cuatro semanas tras la lesión que sufrió en su abductor el pasado fin de semana ante el Sabadell. Fran Castillo y Bebé aún se encuentran entre algodones, mientras que Davo y Eslava se encuentran en perfectas condiciones para el choque de la UD Ibiza del próximo domingo.