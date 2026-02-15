Miguel Álvarez, técnico de la UD Ibiza, tras el triunfo ante el Sabadell: «Creo que es el mejor partido que hemos hecho»

Miguel Álvarez, técnico de la UD Ibiza, salió contento tras la victoria de su equipo este domingo por 2-0 ante el Sabadell, líder de la categoría, y quiso reivindicar en rueda de prensa el buen hacer de sus jugadores: «Creo que ha sido el mejor partido que hemos hecho en el sentido de que [el Sabadell] no ha tenido ninguna posibilidad. Es una victoria de grupo, aunque haya chicos que merezcan salir más, pero hemos un gran partido desde el inicio».

El andaluz destacó el partido de Fran Castillo, que dio una exhibición en el centro del campo y que anotó el segundo de los dos goles: «Ha hecho muy buenos partidos, pero él se beneficia cuando sabemos encontrar ese juego en diagonal donde él aparece y puede mostrar sus capacidades Tampoco le quiero dar mucha bola porque su sombra ya mide 2.40 [risas]».

El objetivo ahora, según Álvarez, es «encadenar dos victorias seguidas y ganar fuera de casa» para no perder la inercia de este equipo, que sigue dando pasos hacia el objetivo del playoff. El técnico quiere mantener el optimismo y la tranquilidad porque «trenes pasan a cada momento», pero lo importante es «no bajarse de ellos», relata.