Golpe de autoridad de la UD Ibiza ante el líder

La UD Ibiza ha vuelto a demostrar durante la tarde de este domingo que puede mirar de tú a tú a cualquier equipo de la categoría. El conjunto que dirige Miguel Álvarez ha logrado imponerse al líder Sabadell por 2-0 con un Fran Castillo estelar y desplegando una exhibición de fútbol y ocasiones que pudo terminar en goleada y que le acerca a los playoffs.

Miguel Álvarez confirmó las sospechas sobre las molestias de Bebé e introdujo a Izan Yurrieta en el once inicial. Asimismo, el técnico optó por el doble lateral con José Albert y Arnau Solà ocupando la banda izquierda. Davo volvió a entrar en la alineación como la principal referencia arriba tras no ser de la partida la semana pasada ante el Betis Deportivo.

La primera ocasión clara no tardaría en llegar en el Palladium Can Misses, después de que Fran Castillo enviara un pase preciso a la espalda de la defensa para que Yurrieta cruzara el cuero y obligara a Fuoli a emplearse a fondo para despejar el balón a córner en el primer minuto de partido. No terminaría ahí el peligro, puesto que el malagueño estuvo a punto de sorprender al guardameta con un libre directo ajustado al palo derecho.

Dominio blaucel

Fran Castillo lideraba la posesión de los locales y dejó varios destellos de su calidad, fruto del gran estado de forma en el que se encuentra. Joel protagonizó el primer aviso del Sabell con un disparo cruzado que se marchó a la izquierda de la portería, pero la UD salió beneficiada del intercambio de golpes y la siguiente oportunidad no tardó en llegar. Solá encontró a Davo a la espalda de la zaga, quien en el mano a mano no logró batir a un Fuoli, que estaba siendo el mejor de los catalanes y volvió a intervenir de forma espectacular.

El gallego volvería a rozar el gol tras rematar un centro medido de Castillo por la derecha que volvió a atajar el cancerbero maño con una mano providencial. Y es que cada vez que llegaban los ibicencos ponían en serios aprietos a los catalanes, cada vez más encerrados en su área hasta la pausa para la hidratación.

Tras el pequeño receso, el choque entró en un tramo en el que ningún conjunto lograba imponerse sobre el césped: los de Miguel Álvarez mantenían la posesión del esférico, mientras que los arlequinados se asomaban inocentemente al área de Ramón Juan con algún tímido centro. José Albert tuvo la última ocasión clara antes de que el colegiado decretara el final de la primera mitad con un misil desde fuera del área que salió a escasos centímetros de la portería. Se pudo ver una de las mejores primeras mitades de la UD Ibiza esta temporada, aunque sin conseguir el premio que tanto buscaba.

Yurrieta desatasca el choque

Ferran intentó solucionar lo visto en la primera parte introduciendo a Xavi Moreno en el centro del campo, mientras que Álvarez mantuvo a los mismos once que jugaron la primera parte. Sin embargo, los blaucels seguían dominando de igual forma que en la primera parte y la recompensa no se hizo esperar.

Transcurridos los seis minutos de segunda parte, Iago Indias encontró un agujero en la zaga catalana y filtró para Yurrieta, que definió al palo izquierdo para colocar el 1-0 que tanto se estaba resistiendo durante todo el partido. El cántabro anotó su primer tanto con la elástica celeste en el momento que más lo necesitaba su equipo para encarrilar un duelo en el que estaba siendo considerablemente superior.

Los ibicencos no se amilanaron y continuaron acechando al líder buscando un segundo gol que sentenciara el encuentro. Y así llegó una nueva ocasión pasado el cuarto de hora de juego, obra de Castillo con otro golpeo dentro del área que tapó Fuoli. El andaluz estaba siendo el jugador más desequilibrante sobre el césped del Palladium y gobernaba en la medular escoltado por el talento de Valls y el orden de Iago Indias.

Fran Castillo, estelar

Con el paso de los minutos, el Sabadell empezó a amasar el esférico y a aproximarse con peligro buscando un empate que, aun con el dominio ibicenco en el campo, era posible. Álvarez buscó posibles soluciones en el banquillo y realizó un triple cambio introduciendo a Nsukula, Svensson y Del Olmo, justo antes de que Monju tuviera que marcharse lesionado y Kembo fuera su sustituto.

Y llegó la jugada que sentenció el choque. Nsukula envió el balón al travesaño con un disparo letal, Svensson empaló el rechace y, tras el despeje de Fuoli, Fran Castillo embocó el cuero a la red para cerrar una de sus mejores actuaciones con la camiseta celeste. El gol, que llegó en el minuto 85, fue la puntilla a un partido excelso de la UD Ibiza, que con esta victoria se coloca a cuatro puntos del playoff a falta de que se disputen los partidos de los equipos de la zona alta de la tabla.