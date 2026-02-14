Ganar o ganar para la UD Ibiza ante el líder

Ganar o ganar, aunque sea ante el líder. Esa es la consigna de una UD Ibiza que quiere -y debe- ganar al CE Sabadell este domingo a las 16 horas en el Palladium Can Misses. Aún con la buena dinámica que los blaucels han logrado prolongar -tres victorias en los últimos cinco partidos-, la realidad es que los de Miguel Álvarez han mostrado dos caras en lo que va de año: la positiva, que se pudo ver ante Cartagena, Murcia y Atlético B; y la negativa, que se reflejó en las visitas al Nàstic y al Betis Deportivo.

Si bien es cierto que los celestes están presentando más dificultades cuando salen de la isla, el bagaje actual no es suficiente y la undécima posición explica la irregularidad que aún mantiene este equipo. Prueba de ello fue la jornada pasada ante el Betis 'B', en un partido que se terminó decidiendo por la falta de acierto en la parte delantera y, sobre todo, por los imperdonables errores cometidos en la zaga, que desembocaron en dos de los tres goles que certificaron el triunfo del filial verdiblanco.

La enésima oportunidad que tiene la UD Ibiza de redimir sus pecados pasa nuevamente por Can Misses y ante un conjunto sólido y fuerte. De hecho, el más fuerte de la categoría. Líder en solitario con 43 puntos y tres por encima de sus más inmediatos perseguidores, el CE Sabadell quiere revivir el triunfo que logró hace unos meses ante los ibicencos en La Nova Creu Alta, cuando se impusieron por 2-0.

El play-off, a cuatro puntos

El cuadro celeste, por su parte, cuenta con varios puntos a favor que pueden decantar el encuentro del domingo. El primero es la vuelta de Davo, que cada vez se encuentra con mejores sensaciones y, según apuntó Miguel Álvarez en la rueda de prensa previa, estará disponible ante los catalanes tras las molestias que lleva arrastrando durante semanas. La segunda buena noticia para los pitiusos es la más que posible convocatoria de Javi Eslava. El ariete, que aún no ha logrado recuperarse de sus dolencias musculares desde que llegó a la isla en el mercado invernal, también estará disponible para el choque.

Sin embargo, el mayor aliciente que tienen los ibicencos es el reencuentro con su gente. Los dos últimos triunfos en el Palladium han reenganchado a una afición que cada día ocupa más butacas y que confía en que se pueda revertir la situación actual y alcanzar posiciones de playoff, a tan solo cuatro puntos. El equipo se ha convertido en un grupo correoso y competitivo para cualquier rival de la categoría y sus últimas actuaciones en Can Misses lo constatan, tras las victorias ante escuadras que están en la zona alta de la clasificación.

Otro dato que invita a la esperanza de cara a este domingo es la dinámica que están atravesando los sabadellenses. Pese a su condición de líder de la liga, el conjunto catalán acumula tres partidos consecutivos sin conocer la victoria. La racha de seis victorias seguidas que consiguieron los arlequinados acabó hace tres semanas, y dos empates ante Alcorcón y Torremolinos, y una derrota el pasado fin de semana ante el Eldense dibujan un escenario poco amistoso para los hombres de un Ferran Costa que no está encontrando la tecla para revertir la situación.

El Palladium Can Misses volverá a presenciar un partido de gran nivel en el que la UD Ibiza necesitará ganar sí o sí para alejarse de los puestos de descenso y empezar a ver de cerca los puestos de promoción, que parecían una quimera hasta hace pocas semanas.