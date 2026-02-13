Miguel Álvarez, técnico de la UD Ibiza, en rueda de prensa: «No se puede penalizar a todos los jugadores por un día malo»

Miguel Álvarez es optimista. Pese a la derrota de la UD Ibiza ante el Betis Deportivo por 3-2 el pasado domingo, el técnico ha apuntado en la rueda de prensa previa al partido ante el Sabadell que solo ha sido un traspié y que este equipo aún tiene mucho por ofrecer. Y es que «cuando parece que vamos a subirnos a un tren, nos terminamos bajando», apunta el andaluz, que confía en que «van a pasar más».

Álvarez no quiere dejarse llevar por la inmediatez y la ambivalencia del fútbol, donde «pasas de héroe a villano en una semana», subraya, y reivindicó las cosas positivas que el equipo blaucel sacó en claro ante el filial verdiblanco: «Tuvimos media hora en la que nos pudimos poner 0-2, pero aparecen esos errores que aún no habíamos cometido porque somos un equipo muy fiable y que nos penalizaron».

El entrenador reconoce que la buena dinámica del grupo ha podido influir en momentos puntuales de relajación que decantaron las derrotas ante Nàstic y Betis: «Ante el Nàstic hubo un error que provocó un gol, pero, sobre todo ante el Betis, llegó un momento en el que nos sentimos superiores y sí hubo momentos de relajación. Acabamos con la ocasión de Fran al final, y creo que el equipo está en buena línea a pesar del resultado».

«Sería ir contra mis principios»

Sin embargo, el jienense no considera justo castigar a algunos jugadores por errores puntuales: «No se puede penalizar a todos los jugadores por un dia malo, ya que los cambios que tenga que hacer dependerán del plan de partido. Si cada vez que hay un error, hay castigo, no habrá tranquilidad para nadie y sería ir contra mis principios».

Álvarez remarcó el gran papel que tuvo José Albert en tierras andaluzas, donde mostró «la calidad técnica y la capacidad de atacar espacios» que atesora, y no descartó la posibilidad de que en un futuro ocupe una posición más adelantada en una banda en la que Arnau Solà también ha mostrado sus capacidades ofensivas.

La UD Ibiza disputó esta semana un encuentro amistoso ante la Peña Deportiva que los celestes ganaron por 1-0. Preguntado sobre las razones que explican el porqué se jugó a puerta cerrada, el técnico fue contundente: «Había algunas personas viendo el partido y de mi boca nunca saldrá que se haga a puerta cerrada porque no tengo nada que encerrar y sí mucho que enseñar de lo que hacen los chicos, por lo que tengo total interés de que vengan a vernos».

Javi Eslava y Davo, disponibles

El club blaucel se enfrentará al Sabadell, actual líder de la categoría, el próximo domingo a las 16 horas. Sobre el rival, que, pese a su condición de líder no atraviesa su mejor momento, Álvarez no se fía: «Tengo el mismo respeto a todos los rivales, estén arriba o abajo, porque ninguno te asegura nada. El Sanluqueño, parecía que ya estaba descendido, va al campo del Tarazona, donde no ha ganado nadie, y ganan 1-4. Lo vital es ganar en casa, donde no podemos dejarnos puntos en casa porque fuera es más complicado todo».

Asimismo, el técnico analizó las causas que explican el liderato actual del Sabadell, equipo que «domina lo más importante en esta categoría», como «el juego directo, la segunda jugada y la posesión», que, explica, «es uno de los equipos que más tiempo tiene el balón», aunque lo que más le sorprende es que «de los 31 goles que han anotado, 14 han sido a balón parado», señala.

Davo apunta a ser uno de los que más minutos tengan, después de que esté evolucionando en un proceso de recuperación que le ha llevado a tomar un papel menos protagonista en los últimos partidos. Por otra parte, Javi Eslava entrará en la convocatoria y apunta a tener algunos minutos el próximo domingo, mientras que Bebé es duda al no entrenarse este viernes con el grupo tras unas molestias.