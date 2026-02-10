UD Ibiza: De la ilusión al ostracismo

La UD Ibiza volvió a tirar por la borda una oportunidad de oro para engancharse a la zona noble de la clasificación este fin de semana. El conjunto de Miguel Álvarez cayó ante el colista, el Real Betis B, en un partido que volvió a dejar una sensación preocupante: cuando más cerca parece de dar el salto definitivo, el equipo se frena. Dos errores groseros de Pedre y Monju condenaron a los celestes en Sevilla y reabrieron un debate que parecía cerrado.

La mejoría en juego y resultados de las últimas semanas es evidente, pero el fútbol no perdona. Y menos aún en una categoría tan igualada. La UD Ibiza está a cuatro puntos del play-off, pero también a solo dos del descenso. El margen es mínimo y el próximo domingo visita Can Misses el líder, el Sabadell.

Errores en ambas áreas

La puesta en escena en la Ciudad Deportiva Luis del Sol fue buena. Durante media hora, la UD Ibiza jugó con criterio, ritmo y profundidad. Generó ocasiones suficientes para ponerse con ventaja, pero volvió a evidenciar un problema que venía arrastrando toda la temporada: la falta de contundencia en las áreas. Cuando no se acierta arriba y se regala abajo, el castigo es inmediato. El Betis no necesitó demasiado para adelantarse. Un error impropio de Manu Pedre permitió el 1-0 y el equipo volvió a mostrar esa fragilidad emocional que parecía superada. «Con errores así es muy difícil ganar partidos», reconoció Miguel Álvarez tras el encuentro. Con el 2-1, otro error en la salida de Monju condenó al equipo a regresar de vacío de tierras sevillanas. La mandíbula de cristal reapareció en el momento más inoportuno.

Otra oportunidad perdida

No es la primera vez. Ya ocurrió en Tarragona y volvió a repetirse en Sevilla. La UD Ibiza tenía la posibilidad de poner tierra de por medio con la zona de peligro y asomar definitivamente la cabeza a los puestos de arriba. Pero volvió a fallar. La clasificación refleja mejor que nada la crudeza del momento: undécima con 29 puntos, a cuatro del play-off, pero con un partido más que varios rivales directos. Entre diez equipos hay apenas cuatro puntos de diferencia, lo que habla de la igualdad de la categoría y de la importancia de la regularidad.

El problema ante los de abajo

El dato es contundente y explica muchas cosas: la UD Ibiza solo ha logrado seis puntos de 18 posibles ante los equipos que actualmente ocupan puestos de descenso. Un bagaje insuficiente para una plantilla diseñada para estar arriba. Empate y derrota ante el Betis B, empate ante Marbella y Atlético Sanluqueño y derrota por 3-0 ante el Torremolinos. Solo el Sevilla B cayó en el debut liguero. Una tendencia que empieza a ser algo más que casualidad.

El propio Miguel Álvarez lo dejó claro tras el partido: «Hemos jugado con los equipos de abajo y no les hemos ganado. Sin embargo, con los equipos de arriba lo hacemos muy bien. Esa es una reflexión importante». Y lo es. Porque si la pelea termina siendo por la permanencia, el goal-average puede convertirse en un problema añadido.

Mercado e incógnitas

El mercado invernal trajo ilusión, pero también dudas. El caso Eslava sigue en el aire. El delantero, una de las apuestas fuertes de Javi Lara, todavía no ha podido debutar ni entrenar con sus compañeros por unos problemas que arrastra en el tobillo desde antes de su llegada. El equipo necesita gol y el ariete no termina de arrancar. Mientras tanto, Sofiane, que abandonó la isla rumbo al Mérida, debutó con gol con su nuevo equipo. Coincidencias que alimentan el ruido externo.

Decisiones en el once

También generan debate algunos movimientos recientes en el once. Iván del Olmo, clave en la resurrección celeste, ha perdido peso en favor de Nsukula, que no ha terminado de convencer. David García, otro de los motores del equipo en enero, ha quedado relegado a un papel secundario. Y David del Pozo directamente ha desaparecido de las rotaciones en las últimas cuatro semanas, en las que no ha jugado ni un solo minuto.

Miguel Álvarez busca soluciones, pero el equipo necesita estabilidad para consolidar su crecimiento. La UD Ibiza ha demostrado que tiene fútbol para competir contra cualquiera. Lo ha hecho ante rivales de arriba. Pero si quiere aspirar a algo más que sobrevivir en esta jungla llamada Primera RFEF, debe dejar de conceder ventajas. Porque en esta categoría, regalar es perder. Y el domingo llega el líder, el Sabadell. Can Misses dictará sentencia.