Miguel Álvarez técnico de la UD Ibiza: "Con errores así, es muy difícil ganar"

El entrenador de la UD Ibiza, Miguel Álvarez, compareció tras la derrota ante el Real Betis B con un mensaje claro: ambición intacta, autocrítica en defensa y reflexión obligada tras dejar escapar otra oportunidad ante un rival de la zona baja.

El técnico celeste dejó claro que el objetivo del equipo no es conformarse: «Nosotros no queremos mantener la categoría, queremos tirar para arriba. Nuestro objetivo es estar arriba». Álvarez analizó el partido insistiendo en que el equipo generó lo suficiente como para adelantarse: «Creo que ofensivamente hemos creado muchísimo. Los primeros 20 minutos podíamos ir 0-2 con las ocasiones que hemos tenido, pero nos ha penalizado el gol».

El tanto encajado cambió el escenario y obligó al equipo a remar a contracorriente. En el descanso, el mensaje fue claro: «Hemos intentado tranquilizar a los chicos, porque estaban muy acelerados en todos los sentidos. En fútbol hay que jugar más tranquilos porque son tomas de decisiones de décima de segundo y para eso tienes que estar tranquilo».

Los errores

La clave, para el técnico, estuvo en las áreas. «En la segunda parte hemos tenido ocasiones para empatar y nos ha penalizado otra vez el 2-0», explicó. Álvarez fue contundente en su diagnóstico: «Hemos tenido tres errores muy groseros a nivel defensivo y así es muy difícil ganar fuera. No podemos dar esas posibilidades atrás».

Reflexión ante los equipos de abajo

Uno de los aspectos que más preocupa al entrenador es el rendimiento ante rivales de la zona baja: «Una reflexión que tenemos que hacer es que hemos jugado prácticamente con los equipos de abajo y no los hemos ganado. Sin embargo, con los equipos de arriba lo hacemos muy bien. Esa es una reflexión importante».

El preparador celeste lanzó también un aviso: «Hoy no puedes regalar nada, pero sobre todo no puedes faltar al respeto a ningún equipo. Hoy en día cualquiera te pinta la cara si no eres capaz de competir a un gran nivel».

Incluso reconoció sensaciones personales antes del encuentro: «El día del Atlético de Madrid no tenía miedo de nada porque sabía que íbamos a competir y hoy tenía un poco de miedo. Hay cosas que los entrenadores, por mucho que entrenen, no pueden controlar».

Pese al resultado, defendió el trabajo ofensivo del equipo: «Hemos tenido dos posibilidades para empatar, pero se nos resiste. Es un poco lo del día del Nàstic: haces una segunda parte fenomenal y te vienes con un 1-0. Hemos hecho muchas más cosas para un mejor resultado».

Elogio a Bebé

Miguel Álvarez también tuvo palabras de reconocimiento para Bebé: «Bebé es un enfermo de fútbol, le encanta el fútbol». El técnico destacó su evolución física desde su llegada: «Nunca ha estado físicamente como está ahora. Está potente, está rápido, está delgadito. Cuando llegamos no estaba así y ahora sí. Estamos muy contentos porque es un jugador que nos ha hecho caso y es un espejo para muchos chicos jóvenes».

Además, subrayó su peso dentro del vestuario: «Ahora es un referente para todos. Hay un trato personal increíble, los compañeros lo quieren muchísimo, yo también. Al principio no es fácil hasta que lo convences, pero es fácil de convencer».