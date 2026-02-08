La UD Ibiza se dispara en el pie ante el colista

La UD Ibiza vuelve a tropezar con la misma piedra. El equipo de Miguel Álvarez tiró este domingo otra oportunidad de oro para mirar hacia arriba al caer en la Ciudad Deportiva Luis del Sol ante el Real Betis B, colista de la categoría. Demasiado castigo para quien quiere aspirar a algo más. Dos errores defensivos groseros condenaron a un conjunto celeste que volvió a regalar lo que tanto le cuesta generar.

José Albert recuperó el lateral izquierdo tras tres jornadas en el banquillo, Nsukula repitió en el once y Svensson ocupó la punta ante las molestias de Davo. La puesta en escena fue buena. La UD Ibiza salió con personalidad, monopolizó el balón y arrinconó al filial bético en campo propio. El equipo aprendió la lección de Tarragona y dominó desde el inicio, buscando profundidad por ambas bandas con Bebé y Nsukula como focos de desequilibrio.

Las ocasiones llegaron. Bebé tuvo la primera tras una gran acción individual, pero decidió finalizar en lugar de asistir a un Svensson solo. Pedre rozó el 0-1 con un cabezazo en un córner y, acto seguido, Medina desperdició la más clara con un disparo cruzado que se marchó a centímetros del poste. La UD Ibiza hacía todo menos lo más importante: marcar.

Y cuando perdonas ante un equipo necesitado, lo pagas. A la media hora, un error incomprensible de Pedre dentro del área cambió el partido. El central quiso dejar salir el balón por la línea de fondo, Masqué le robó la cartera y sirvió el gol en bandeja a Reina. Un fallo impropio que volvió a evidenciar la mandíbula de cristal de un equipo que se evaporó tras el golpe bético. El gol dejó tocada a la UD Ibiza. El Betis, colista pero competitivo, olió sangre y estuvo cerca del segundo antes del descanso. Los fantasmas reaparecieron. Otra vez por detrás. Otra vez a remar.

Tras el paso por vestuarios, los celestes intentaron reaccionar. José Albert estrelló un zurdazo en el palo en la primera jugada del segundo tiempo, pero el arreón fue más emocional que futbolístico. El partido se rompió y ahí el Betis se sintió cómodo. Ramón Juan evitó el segundo en un mano a mano, pero no pudo hacer nada en el contragolpe que culminó Borja Alonso tras una transición perfectamente ejecutada. Demasiado fácil. Demasiado previsible.

Con el 2-0, la UD Ibiza se mostró plana, sin colmillo. Fran Castillo no encontró espacios, Bebé estuvo intermitente, Nsukula volvió a desaprovechar su oportunidad y Svensson pasó desapercibido durante la hora que estuvo sobre el césped.

José Albert recortó distancias en el 74 tras un rechace y fue, con diferencia, el mejor de los suyos. Incluso tuvo el empate al inventarse un remate imposible a un centro de Bebé que se escapó lamiendo el poste. El Betis estaba noqueado, pero la UD Ibiza volvió a dispararse en el pie. Un nuevo error en la salida, esta vez de Monju, permitió a Borja Alonso firmar la sentencia con una vaselina que retrata lo que fue el partido: talento local y concesiones visitantes. Unai Medina maquilló el resultado en el 95 y Fran Castillo tuvo el empate en la última acción, pero ya era demasiado tarde.

Noticias relacionadas

La realidad es cruda: ante el colista y en el mejor momento de la temporada, la UD Ibiza volvió a dejar escapar un tren que no pasa tantas veces. Con estos errores defensivos será imposible mirar al play-off. Así, el objetivo vuelve a ser más terrenal. Porque en esta categoría, regalar es condenarse, y más en la situación del conjunto insular.