La UD Ibiza se juega su credibilidad ante el Betis B

La UD Ibiza afronta este domingo (12 horas, Ciudad Deportiva Luis del Sol) un partido que puede marcar el rumbo inmediato del equipo. El conjunto de Miguel Álvarez, en el mejor momento de la temporada tras sumar tres victorias en los últimos cuatro encuentros, visita al Real Betis B, colista del Grupo 2 de Primera RFEF, con la obligación de dar continuidad a su reacción y acercarse definitivamente a la zona noble de la clasificación.

Esta UD Ibiza es otra desde Navidad. Los números lo avalan. Es el cuarto mejor equipo de 2026, con nueve puntos de los últimos 15 posibles ante rivales de entidad como Eldense, Cartagena, Real Murcia, Nàstic de Tarragona y Atlético de Madrid B, la última víctima de un equipo que ahora cree en lo que hace, que ha ganado profundidad de plantilla con refuerzos que han caído de pie y al que cada vez resulta más difícil generarle ocasiones. Miguel Álvarez ha dado con la tecla: ocho goles a favor y solo tres en contra en este tramo ante equipos de la zona alta han devuelto la confianza a un vestuario que, como reconoce el propio técnico, “se siente capaz de competir contra cualquiera”.

El próximo domingo el líder llega a Can Misses

Pero la igualdad es máxima. Nueve equipos están separados por apenas tres puntos, con varios enfrentamientos directos en la jornada, lo que convierte esta salida en una oportunidad de oro antes de recibir el próximo domingo en Can Misses al líder, el Sabadell. Ganar en Sevilla no solo supondría sumar tres puntos: sería reafirmar que el cambio es real y un espaldarazo de moral antes de la visita del conjunto arlequinado.

En el capítulo de bajas, Miguel Álvarez seguirá sin poder contar con Eslava, que continúa recuperándose de sus problemas en el tobillo y empezará la próxima semana el trabajo sobre el césped. Davo, autor de cuatro goles en tres partidos y que solo disputó ocho minutos ante el Atlético de Madrid B, sigue entre algodones, por lo que todo apunta a que Max Svensson repetirá como referencia ofensiva.

Fran Castillo, el faro ofensivo de los celestes

El que no faltará será Fran Castillo. ‘El Mago’ atraviesa un estado de forma superlativo y se ha convertido en el faro ofensivo de los celestes. Valls e Indias volverán a llevar el timón en la medular, mientras que Pedre y Monju consolidan una pareja que ha ofrecido garantías en las últimas jornadas. La principal incógnita está en el lateral izquierdo. Kembo ha firmado actuaciones de mucho nivel ante Murcia, Nàstic y Atlético y ha ganado enteros, aunque José Albert —titular indiscutible hasta hace poco— y el recién llegado Arnau Solà, viejo conocido de Miguel Álvarez, aprietan por el puesto.

Enfrente estará un Betis B que, pese a ser colista con 18 puntos y estar a diez de la permanencia, ha mostrado síntomas de reacción desde la llegada de Dani Fragoso al banquillo. El filial verdiblanco ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos y viene reforzado tras golear 1-4 al Atlético Sanluqueño. Juventud, talento y descaro en un equipo que no tiene nada que perder. Una oportunidad de oro para que la UD Ibiza confirme que ha cambiado el paso.