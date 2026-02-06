Miguel Álvarez, técnico de la UD Ibiza: "A mí me gusta pensar en grande porque sino siempre serás pequeño"

La UD Ibiza atraviesa su mejor momento desde la llegada de Miguel Álvarez al banquillo. Tres victorias en cuatro jornadas han cambiado el estado anímico de un vestuario que vuelve a creer. El técnico jienense, sin embargo, rebaja la euforia antes de visitar este domingo al Real Betis B y lanza un mensaje claro: pies en el suelo.

“Un equipo es un estado de ánimo y ganar ayuda a ganar”, arrancó el entrenador celeste. “El trabajo del día a día es muy importante, y aquí ese trabajo y el buen ambiente no ha faltado nunca. La suerte también importa, pero yo creo en el trabajo y el trabajo te acerca a la suerte. Ahora estamos potentes, somos muy creyentes tanto los chicos como el cuerpo técnico. Podrían jugar 30 minutos más porque físicamente están muy bien”.

Álvarez reconoce que el equipo atraviesa un gran momento, pero advierte de la fragilidad de la categoría. “No podemos sacar pecho porque cualquier derrota te crea dudas otra vez. Tenemos que ir a por todas las jornadas que quedan. Esta categoría es muy difícil, pero ahora somos un equipo que nos vemos capaces de hacer cosas interesantes”.

Mensaje en positivo

Cuestionado por si ha incidido en evitar errores como los de Tarragona, el técnico fue claro: “No. Yo hago hincapié en lo positivo. Quiero que tengan la mente limpia. Me gusta hablar al jugador de lo que quiero que pase. Ellos lo saben, son personas y no hace falta repetirles las cosas”. Para el entrenador, la clave está en el enfoque emocional. “En el fútbol hay algo que se llama tocar una tecla, y eso es emocional. Cuando estás bien y ganas, vuelas. Cuando no estás bien, parece que estás más cansado. Estamos muy bien a nivel emocional, pero el fútbol es fútbol y a veces, por mucho que te empeñes, no salen las cosas”.

Mercado y plantilla

Miguel Álvarez también valoró el trabajo del club en el mercado invernal. “Estamos muy contentos por el trabajo que ha hecho el club y por la confianza que han tenido en este cuerpo técnico. Hemos tomado decisiones para que la UD Ibiza esté donde tiene que estar. Ahora tengo una plantilla que se adapta más a las necesidades colectivas, gente joven, con proyección y mucha variedad. El mercado de invierno es muy complejo y se han firmado muy buenos jugadores”.

El Betis B, un rival peligroso

Pese a su situación clasificatoria, el técnico no se fía del filial bético. “Si no estás preparado te van a pintar la cara porque son jugadores con gran proyección, jóvenes, que serán jugadores de élite la mayoría. Han cambiado de entrenador, han fichado bien y será un partido muy difícil”. Rechaza que sea un partido trampa. “Para mí sería trampa si no los conociera. Conocemos todo del rival, igual que ellos de nosotros. Tendremos que hacer las cosas muy bien para ganar, pero sabemos cómo competir”.

Eso sí, deja una advertencia final: “Si vamos con falta de humildad, lo pasaremos mal. Estoy convencido de que vamos a competir muy bien porque los chicos saben de dónde venimos y vamos con toda la humildad del mundo”.

Situación de la plantilla

En cuanto al parte médico, Eslava ha comenzado a entrenar pero no viajará. “Será un jugador importante para nosotros y tenemos que ayudarle porque emocionalmente no está bien. Dio un paso importante para venir y queremos que esté lo antes posible al cien por cien”. Davo también arrastra molestias. “Lo estamos cuidando porque no queremos que se lesione. El domingo no lo quise sacar, pero tal y como estaba el partido salió unos minutos y encima marcó gol, algo importante para él”.

¿Ha vuelto la UD Ibiza?

Miguel Álvarez evita declaraciones grandilocuentes. “Tenemos que trabajar cada día lo mejor posible para ganar partidos. Si ganas partidos, vas a estar donde tienes que estar. La gente tiene que estar ilusionada. Uno de mis principales objetivos era ilusionar a nuestra afición porque nos ha dado mucho sin recibir nada”. Pero deja una frase que resume su ambición: “No queremos vender bicicletas sin ruedas. Vamos a preparar los partidos lo mejor posible sabiendo que la competición es exigente, pero sabiendo que somos capaces de ganar el máximo de partidos. A mí me gusta pensar en grande porque si no, siempre serás pequeño”.