La UD Ibiza Genuine firma su mejor actuación histórica en la II Fase de LALIGA GENUINE celebrada en Cádiz

Los ibicencos, segundos en la clasificación con 10 puntos, ganaron al Eldense y empataron contra el Málaga

Un jugador de la UD Ibiza celebra un gol

Un jugador de la UD Ibiza celebra un gol / UD Ibiza

Redacción Deportes

Ibiza

El equipo UD Ibiza Genuine ha completado una brillante participación en la II Fase de LALIGA GENUINE, celebrada este fin de semana pasado en Cádiz, logrando los mejores resultados de su historia en una fase completa de la competición. Un total de 15 deportistas con discapacidad intelectual, procedentes en su mayoría de ADDIF (Asociación Deporte Discapacitado de Ibiza y Formentera), se desplazaron el sábado 30 de enero hasta tierras gaditanas para representar al club celeste en una nueva cita del campeonato.

En el plano deportivo, el Ibiza Genuine obtuvo un empate (2-2) frente al Málaga CF y una victoria (2-1) ante el CD Eldense, resultados que permiten al equipo situarse de manera provisional en la segunda posición del Grupo Compañerismo con 10 puntos. Más allá de los marcadores, LALIGA GENUINE tiene como objetivo principal "fomentar la inclusión, la convivencia y la práctica del fútbol entre personas con discapacidad intelectual, promoviendo valores como el respeto, la tolerancia, el compañerismo y el trabajo en equipo".

Para la UD Ibiza, formar parte de esta competición supone "reafirmar" su "compromiso social" y su "apuesta por un fútbol integrador", utilizando el deporte "como herramienta de crecimiento personal, visibilidad y normalización". El club continúa así consolidando un "proyecto que trasciende lo deportivo y que representa con orgullo a la isla dentro y fuera del terreno de juego".

La entidad "felicita a todos los deportistas y al cuerpo técnico por el esfuerzo, la ilusión y el excelente rendimiento mostrado en esta fase", ejemplo del espíritu que define a la UD Ibiza Genuine.

