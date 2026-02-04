Día Mundical Contra el Cáncer
La UD Ibiza muestra su apoyo a las personas con cáncer con brazaletes verdes
El conjunto ibicenco se suma a la lucha contra el cáncer en la campaña 'Brazaletes de la Esperanza'
La UD Ibiza se sumó este fin de semana a la campaña nacional ‘Brazaletes de la Esperanza’, impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), con motivo del Día Internacional contra el Cáncer. El conjunto celeste participó en la iniciativa durante el partido liguero correspondiente a la jornada 22 del grupo II de Primera Federación, disputado frente al Atlético Madrileño, en el Palladium Can Misses.
Tanto los jugadores como el cuerpo técnico saltaron al terreno de juego luciendo brazaletes de color verde, el color de la esperanza, como gesto de acompañamiento y apoyo a las personas que padecen cáncer, así como a sus familias y entorno. La acción forma parte de una campaña que recorre el deporte español bajo el lema 'El símbolo que nos une'.
El proyecto propone sustituir el tradicional brazalete negro del fútbol por uno verde, con el propósito de visibilizar el impacto social que tiene este tipo de enfermedad y concienciar sobre la importancia de una atención más humana, cercana e integral a los pacientes. Desde su primera edición, la campaña también busca respaldar la labor de la AECC en ámbitos como la investigación, la mejora de la calidad de vida de los enfermos y el avance hacia una mayor supervivencia frente a la enfermedad.
Con esta acción, el cuadro pitiuso refuerza su compromiso social y su implicación en causas de impacto colectivo, utilizando el deporte como plataforma de sensibilización. El gesto simbólico del brazalete verde permitió trasladar al ámbito futbolístico un mensaje de solidaridad y apoyo, alineado con los valores de acompañamiento y responsabilidad social que promueve la campaña.
