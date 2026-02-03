Javi Lara, director deportivo UD Ibiza: "No íbamos por el buen camino"

La UD Ibiza se ha aferrado al mercado de fichajes de invierno como una de sus principales esperanzas para revertir una pésima primera vuelta, en la que llega a pasar varias semanas en puestos de descenso a Segunda RFEF. Pocas horas después del cierre de la última ventana de fichajes de la temporada 2025-26, el director deportivo del conjunto celeste, Javi Lara, hace un balance positivo de la renovada plantilla: «Siempre todos los equipos se pueden mejorar, incluso los mejores, pero estamos tranquilos porque hemos hecho un buen trabajo y los refuerzos son positivos».

Pese a mostrarse satisfecho, el máximo responsable de la confección del equipo se muestra autocrítico con la profunda remodelación del vestuario: «Cuando tienes que hacer muchos refuerzos a mitad de temporada es porque la planificación deportiva de verano no ha sido buena». En este sentido, conviene recordar que siete de las 16 incorporaciones realizadas el pasado verano salen en este mercado invernal, una prueba evidente de que no rinden al nivel esperado.

La UD Ibiza cierra el mercado de invierno con ocho fichajes y nueve bajas. En el capítulo de salidas, el club rescinde el contrato de varios futbolistas que al inicio de la campaña están llamados a ser diferenciales en Primera RFEF y que cuentan con una dilatada trayectoria profesional, como Álex Gallar, Fede Vico o Josep Señé. En su lugar, llegan jugadores más jóvenes como Georges Nsukula, Izan Yurrieta, Yann Kembo, Arnau Solà, Teo Paradowski o Max Svensson.

"Ahora, salga el que salga lo hará bien en todas las posiciones"

Precisamente, Lara se refiere a algunas de las ventajas de contar con una plantilla menos envejecida: «Tener jugadores jóvenes nos permite, por ejemplo, que se adapten a distintas posiciones y ya veremos cómo va de aquí a final de temporada. Ahora sabemos que salga el que salga lo hará bien en todas las posiciones».

El equipo dirigido por Miguel Álvarez concluye la temporada con 23 jugadores en nómina. De ellos, 22 cuentan con ficha del primer equipo y uno, Izan Yurrieta, que todo indica que compite únicamente con el primer equipo, procede del filial. Cabe recordar que el máximo permitido es de 25 fichas para la primera plantilla, por lo que el club aún dispone de margen para realizar más incorporaciones, más aún tras la salida, el pasado martes 2 de febrero, de Sofiane El Ftouhi.

Sin embargo, Lara asegura que «las últimas horas del mercado son bastante tranquilas» y añade: «No queríamos incorporar jugadores simplemente por rellenar». Además, recuerda que «corrimos el riesgo a principio de enero de dar bajas sin fichar a nadie, pero era algo que teníamos que hacer».

En lo deportivo, la entidad presidida por Amadeo Salvo empieza, poco a poco, a asomar la cabeza tras encadenar tres balsámicas victorias en las últimas cuatro jornadas, con un balance de nueve puntos de doce posibles. La mayoría de los nuevos fichajes, por el momento, ofrece un buen rendimiento y resulta clave en el cambio de dinámica de los pitiusos. Aun así, Lara no se aventura a hacer pronósticos: «Las notas se ponen en junio, pero teníamos claro que íbamos por un camino que no era el correcto, porque estábamos en una situación muy peligrosa y atravesando un tramo muy jodido de la temporada».

El director deportivo aprovecha la comparecencia de prensa de este martes, 3 de febrero, para reforzar una vez más su confianza en el entrenador, Miguel Álvarez: "Era evidente que el problema no estaba en el míster. Me facilita mucho las cosas contar con una persona que conoce la competición y que tiene un método muy próximo a lo que exige el fútbol profesional. Además, vemos lo bien que trabaja de lunes a sábado y resulta muy frustrante que los resultados no lleguen el día de partido, los domingos, pero somos conscientes de que es difícil justificar algo cuando los resultados son negativos y solo ganas un encuentro de 12 disputados".

"Miguel Álvarez ha quedado satisfecho con la confección de la plantilla"

Otro de los asuntos abordados en la rueda de prensa es el futuro de los jugadores cedidos incorporados en este mercado: Yann Kembo, Max Svensson y Arnau Solà. Lara indica que «todavía es demasiado pronto para saber qué ocurrirá con ellos». Aun así, reconoce que su continuidad en la entidad más allá del 30 de junio está supeditada "al rendimiento" y no descarta que puedan continuar: "Si estamos contentos con lo que demuestran en el campo y ellos están contentos con el club, seguro que intentaremos retenerlos".

Por otro lado, Lara afirma que "Miguel Álvarez ha quedado satisfecho con la confección de la plantilla". Y añade: "Hay muchísima más variedad de jugadores que antes".

Quedan aún 16 jornadas para el cierre del campeonato liguero y los celestes se sitúan tres puntos por encima de los puestos de descenso y a cuatro de la zona de promoción de ascenso a la Liga Hypermotion, la segunda categoría del fútbol español. Ese es el objetivo mínimo de la UD Ibiza, y Lara hace un llamamiento a la tranquilidad: «Todavía estamos a tiempo de todo».