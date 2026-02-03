Fútbol | Primera RFEF
Los cinco motivos para la esperanza de la UD Ibiza
Tres victorias en cuatro jornadas ante rivales de entidad y un mercado invernal que ha revitalizado el equipo devuelven la ilusión al Palladium Can Misses
La UD Ibiza tiene motivos para la esperanza. El equipo de Miguel Álvarez ha experimentado un notable resurgimiento en las últimas cuatro jornadas, sumando tres victorias de mucho peso ante Cartagena (1-4), Real Murcia (2-0) y Atlético de Madrid B (1-0), y cayendo en Tarragona ante el Nàstic (1-0) en un partido en el que mereció, como mínimo, puntuar. Nueve puntos de los últimos doce posibles que han devuelto la moral a una plantilla revitalizada y han reenganchado a la afición. El equipo ha cambiado el discurso y, sobre todo, las sensaciones.
Metamorfosis en Can Misses
Álvarez lo repite siempre: si el equipo quiere mirar hacia arriba, Can Misses tiene que ser un fortín. Y lo está empezando a ser. Tras una racha preocupante de cinco partidos consecutivos sin ganar en casa (Antequera, Nàstic, Teruel, Betis B y Europa), los celestes han dado un paso al frente ante su gente. Las victorias recientes frente a rivales de entidad han devuelto el respeto al Palladium Can Misses. El estadio vuelve a rugir y el equipo lo nota.
El mercado invernal
Otro de los grandes motivos para creer en que el conjunto puede escalar más posiciones en la tabla está en el mercado invernal. La dirección deportiva, encabezada por Javi Lara, movió el avispero con nueve salidas (Müller, Gallar, Vico, Belman, Señé, Mounir, Tamir, Ernesto y Sofiane) y ocho incorporaciones (Svensson, Izan, Eslava, Valls, Kembo, Nsukula, Paradowski y Arnau). Un lavado de cara profundo que ha oxigenado el vestuario y ha elevado el nivel competitivo. Las nuevas piezas han aportado energía, ritmo y alternativas, especialmente en ataque, donde el equipo ha ganado verticalidad y presencia en el área.
Mejora con y sin balón
La mano del técnico es evidente. El bloque compite mejor, interpreta mejor los partidos y ha elevado su rendimiento colectivo. Es uno de los equipos más en forma del grupo en los últimos cinco encuentros, con nueve puntos sumados. En ataque, ha marcado ocho tantos en cuatro jornadas, los mismos que en los diez partidos anteriores, doblando su producción ofensiva. En defensa, también ha dado un salto cualitativo: ha dejado su portería a cero ante rivales de gran potencial ofensivo como el Real Murcia o el Atlético de Madrid B, máximo goleador del campeonato. El equipo es ahora más sólido, más compacto y, sobre todo, confía en sus posibilidades.
Fran Castillo y Davo
Esta reacción tiene nombres propios. Fran Castillo ha asumido galones tras la salida de Gallar y se ha echado el equipo a la espalda con talento, goles y personalidad. Junto a él, Davo ha encontrado el camino de la portería tras un inicio irregular. Cuatro tantos en sus últimos partidos han cambiado su dinámica y han dado al equipo ese colmillo que tanto necesitaba.
Del ‘yo’ al ‘nosotros’
Si algo explica esta mejoría es el vestuario. Todos se sienten importantes, pero nadie imprescindible. Como insiste Miguel Álvarez, el equipo ha pasado del ‘yo’ al ‘nosotros’. No hay egos, hay compromiso. No hay excusas, hay trabajo. Y se ve sobre el césped: solidaridad defensiva, ayudas constantes y una sensación de bloque que hacía tiempo que no se veía.
El próximo reto de la UD es el Real Betis B, colista. Un partido trampa en el que deberá confirmar que este resurgir no es casualidad, sino el inicio de algo más grande.
Suscríbete para seguir leyendo
- Llega la borrasca 'Leonardo' a Ibiza: ¿qué tiempo hará este fin de semana en el arroz de matanzas de Sant Antoni?
- Circular en patinete por Ibiza: multa de 800 euros si no cumples este requisito
- Alquiler a 200 euros en Ibiza: así es como puedes optar a los pisos para jóvenes en el centro de la ciudad
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza
- La DGT lo explica: así es como van a vigilar si llevas la baliza V-16 en Ibiza
- Aparece el cartel de una gasolinera de Sant Antoni en el fondo del mar en una jornada de limpieza
- Rafael Triguero, alcalde de Ibiza: 'Damos un paso adelante para la recuperación integral de ses Feixes
- Una 'tiktoker' cuenta la realidad de trabajar de temporada en Ibiza: 'No es una vida fácil y esto es lo que a mí me cambió