Los cinco motivos para la esperanza de la UD Ibiza

La UD Ibiza tiene motivos para la esperanza. El equipo de Miguel Álvarez ha experimentado un notable resurgimiento en las últimas cuatro jornadas, sumando tres victorias de mucho peso ante Cartagena (1-4), Real Murcia (2-0) y Atlético de Madrid B (1-0), y cayendo en Tarragona ante el Nàstic (1-0) en un partido en el que mereció, como mínimo, puntuar. Nueve puntos de los últimos doce posibles que han devuelto la moral a una plantilla revitalizada y han reenganchado a la afición. El equipo ha cambiado el discurso y, sobre todo, las sensaciones.

Metamorfosis en Can Misses

Álvarez lo repite siempre: si el equipo quiere mirar hacia arriba, Can Misses tiene que ser un fortín. Y lo está empezando a ser. Tras una racha preocupante de cinco partidos consecutivos sin ganar en casa (Antequera, Nàstic, Teruel, Betis B y Europa), los celestes han dado un paso al frente ante su gente. Las victorias recientes frente a rivales de entidad han devuelto el respeto al Palladium Can Misses. El estadio vuelve a rugir y el equipo lo nota.

El mercado invernal

Otro de los grandes motivos para creer en que el conjunto puede escalar más posiciones en la tabla está en el mercado invernal. La dirección deportiva, encabezada por Javi Lara, movió el avispero con nueve salidas (Müller, Gallar, Vico, Belman, Señé, Mounir, Tamir, Ernesto y Sofiane) y ocho incorporaciones (Svensson, Izan, Eslava, Valls, Kembo, Nsukula, Paradowski y Arnau). Un lavado de cara profundo que ha oxigenado el vestuario y ha elevado el nivel competitivo. Las nuevas piezas han aportado energía, ritmo y alternativas, especialmente en ataque, donde el equipo ha ganado verticalidad y presencia en el área.

Mejora con y sin balón

La mano del técnico es evidente. El bloque compite mejor, interpreta mejor los partidos y ha elevado su rendimiento colectivo. Es uno de los equipos más en forma del grupo en los últimos cinco encuentros, con nueve puntos sumados. En ataque, ha marcado ocho tantos en cuatro jornadas, los mismos que en los diez partidos anteriores, doblando su producción ofensiva. En defensa, también ha dado un salto cualitativo: ha dejado su portería a cero ante rivales de gran potencial ofensivo como el Real Murcia o el Atlético de Madrid B, máximo goleador del campeonato. El equipo es ahora más sólido, más compacto y, sobre todo, confía en sus posibilidades.

Fran Castillo y Davo

Esta reacción tiene nombres propios. Fran Castillo ha asumido galones tras la salida de Gallar y se ha echado el equipo a la espalda con talento, goles y personalidad. Junto a él, Davo ha encontrado el camino de la portería tras un inicio irregular. Cuatro tantos en sus últimos partidos han cambiado su dinámica y han dado al equipo ese colmillo que tanto necesitaba.

Del ‘yo’ al ‘nosotros’

Si algo explica esta mejoría es el vestuario. Todos se sienten importantes, pero nadie imprescindible. Como insiste Miguel Álvarez, el equipo ha pasado del ‘yo’ al ‘nosotros’. No hay egos, hay compromiso. No hay excusas, hay trabajo. Y se ve sobre el césped: solidaridad defensiva, ayudas constantes y una sensación de bloque que hacía tiempo que no se veía.

Noticias relacionadas

El próximo reto de la UD es el Real Betis B, colista. Un partido trampa en el que deberá confirmar que este resurgir no es casualidad, sino el inicio de algo más grande.