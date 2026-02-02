La UD Ibiza ficha a un lateral izquierdo formado en el Villarreal

La UD Ibiza continúa trabajando a destajo durante el último día del mercado invernal de fichajes para dotar a Miguel Álvarez de una plantilla de garantías para intentar mejorar la imagen de la primera vuelta y engancharse al play-off de ascenso. Este lunes, el conjunto insular hizo oficial la llegada de Arnau Solà, lateral izquierdo procedente del Arouca portugués y que ya coincidió con Miguel Álvarez en el Villarreal B en la temporada 2024-25. Un perfil que el técnico conoce bien y que podría aportar profundidad y recorrido por banda.

El fichaje, adelantado este domingo por Mundo Celeste, era necesario por la falta de efectivos en una posición en la que solo tiene como lateral izquierdo puro a José Albert, aunque en los dos últimos partidos Kembo, a pesar de ser central, viene actuando por el flanco izquierdo.