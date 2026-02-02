La UD Ibiza apuesta por el talento francés para su portería

La UD Ibiza no baja el ritmo en el último día del mercado y sigue moviendo ficha. La entidad celeste ha hecho oficial este lunes la incorporación de Tao Paradowski (Francia, 2005), guardameta sub-23 que llega procedente del Pau FC, de la Segunda División francesa. El joven portero ha disputado dos encuentros esta temporada con el conjunto galo, en los que ha encajado dos goles, y aterriza en la isla como una apuesta de presente y, sobre todo, de futuro. Formado en la cantera del AS Nancy, Paradowski dio el salto en 2022 al Nîmes Olympique, donde continuó su proceso de crecimiento antes de firmar el pasado verano por el Pau.

La dirección deportiva encabezada por Javi Lara refuerza así una demarcación que había quedado señalada tras las salidas producidas en este mercado. El francés completará la portería junto a Ramón Juan y Christian Torrelavid, ampliando la competencia bajo palos en el tramo decisivo del campeonato. Se trata de un fichaje que llega libre y sobre el que la dirección deportiva y el cuerpo técnico de la UD Ibiza deposita grandes expectativas por su proyección y margen de mejora, en un momento en el que la UD Ibiza necesita máxima fiabilidad en todas sus líneas para afrontar con garantías lo que resta de temporada.