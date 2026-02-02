Sofiane hace las maletas hacia Mérida y cierra el capítulo de salidas en la UD Ibiza

Se confirma lo que era un secreto a voces. La UD Ibiza anunció este lunes la salida de Sofiane El Ftouhi, que hace las maletas y pone rumbo al Mérida. El delantero franco-marroquí, una de las apuestas de Javi Lara el pasado mercado estival, llegó a la isla procedente del Ceuta tras su buen rendimiento en la segunda vuelta de la campaña 2024/2025, en la que firmó siete goles en 15 encuentros durante su cesión en el Atlético Sanluqueño.

Sofiane, que ya no entró en la convocatoria ante el Atlético de Madrid B debido a su inminente salida, se compromete con el conjunto romano hasta junio de 2028, con opción de ampliar su contrato una temporada más. En su etapa como celeste, el ariete ha disputado 17 partidos, en los que ha anotado dos goles y repartido dos asistencias. La UD Ibiza, además, percibirá una cantidad económica por el traspaso del futbolista, una operación que libera masa salarial y abre la puerta a nuevos movimientos en la parcela ofensiva antes del cierre de mercado.