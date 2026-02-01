La UD Ibiza ultima el mercado de fichajes con tres movimientos

La UD Ibiza prepara los últimos movimientos en la plantilla antes de que acabe el mercado de fichajes. Tal y como adelanta Ángel García en su cuenta especializada en fichajes 'Cazurreando', Sofiane partiría rumbo a la AD Mérida. A falta de confirmación oficial, el francés abandonaría la disciplina celeste después de una mitad de temporada en lo que no ha terminado de desplegar todo su potencial y en la que ha pasado a un segundo plano para Miguel Álvarez, que ya no contaría con él.

El segundo movimiento llegaría en el lateral izquierdo. Si bien es sabido que el club blaucel necesitaba reforzar esta posición debido a que José Albert es el único lateral 'puro', todavía no se había alcanzado ningún acuerdo con ningún jugador. Sin embargo, tal y como adelanta Mundo Celeste, la UD Ibiza habría cerrado el fichaje de Arnau Solà, lateral procedente del Arouca portugués y que ya fue entrenado por Miguel Álvarez en la temporada 2024/25.

Asimismo, según informa también García, también llegaría un nuevo refuerzo bajo los palos tras la marcha de Javier Belman hace tres semanas. Se trata de Tao Paradowski, guardameta sub-23 que ha sido internacional sub-20 con Francia y que llegaría procedente del Pau FC, de la Ligue 2, donde solo ha jugados dos partidos esta temporada.

Con estos dos movimientos, la entidad ibicenca volvería a protagonizar el cierre del mercado de fichajes, como ya hiciera otros años, para ultimar una plantilla que ya vivido bastantes cambios durante el mes de enero.