Miguel Álvarez, técnico de la UD Ibiza: «Estamos capacitados para competir contra cualquiera»

Miguel Álvarez compareció satisfecho tras la victoria de la UD Ibiza ante el Atlético de Madrid B. El técnico jienense puso en valor el trabajo colectivo de su plantilla y la importancia de hacerse fuertes en el Palladium Can Misses para empezar a mirar hacia arriba.

“Hemos pasado momentos muy duros, pero hemos estado contentos en la soledad. Ahora estoy muy contento porque creo que vale la pena estar contento”, señaló el entrenador celeste, visiblemente aliviado tras un triunfo de peso ante el segundo clasificado.

Álvarez insistió en la idea de grupo: “Ha sido una victoria de equipo, de plantilla. Hay que estar contentos por el trabajo que estamos haciendo todos”. Para el técnico, el triunfo también sirve para reforzar la imagen mostrada en Tarragona: “Esta victoria refuerza mucho lo de la semana pasada, que creo que el fútbol fue injusto con los chicos con el partido que hicieron”.

El preparador andaluz reconoció que el encuentro pudo cerrarse antes: “Nos ha faltado el 2-0, que lo hemos tenido antes para no sufrir tanto, pero al final vale la pena también ganar así”. En ese sentido, quiso destacar el papel de la grada: “El público nos ha ayudado muchísimo”.

En el plano táctico, Álvarez explicó que el equipo va asimilando mejor los planes de partido: “Creo que cada vez entendemos más los pequeños detalles y los planes donde se puede hacer daño al rival”. Y volvió a recalcar el carácter colectivo del triunfo: “A nivel colectivo lo he dicho anteriormente, creo que es una victoria de equipo. Once han hecho un partido muy bueno y después, cuando han salido los otros, lo han hecho con una actitud fenomenal y nos han ayudado en los últimos minutos”.

Los cambios

El técnico destacó especialmente el impacto de los cambios: “Cuando ha salido Del Olmo nos ha dado muchas cosas. Iván ha salido con una actitud fenomenal, por eso hablo de una victoria de equipo”. También tuvo palabras para David García, Izan o los jugadores que están actuando fuera de su posición habitual: “Está jugando un jugador que no es su sitio, lo está haciendo fenomenal y está siendo un buen profesional. Está entendiendo que nos tiene que ayudar”.

Uno de los nombres propios fue Fran Castillo, autor del gol y nuevamente decisivo. “Fran ha trabajado muchísimo para estar bien. Solo hay que verle cómo está, cómo se gira, cómo ataca los espacios… Es casi imposible evitarlo si no le hacen falta. Todo eso es producto de mucho trabajo”.

Álvarez fue claro al marcar el camino en esta segunda vuelta: “Si queremos construir un objetivo y pensar en grande, nuestra casa tiene que ser un fortín”. En esa línea, volvió a agradecer el respaldo de la grada: “Tenemos una afición que nos ha ayudado muchísimo”.

El técnico, no obstante, pidió cautela. “Tenemos plantilla para luchar por cosas, pero siempre estamos ahí con el gancho porque venimos muy de atrás y cada partido parece que nos retrasa. A ver si tenemos continuidad”. Y lanzó una advertencia de cara a la próxima jornada: “Si no ganamos al Betis la semana que viene estaremos otra vez con el gancho”.

Para Álvarez, el crecimiento no será inmediato: “Esto no va a ser de una, ni dos, ni tres semanas. Va a ser de más tiempo. Vamos a intentar que no sea muy largo, pero no va a ser fácil”. Eso sí, el mensaje final fue optimista: “Por la modestia con la que están trabajando estamos capacitados para competir con quien sea ahora mismo".