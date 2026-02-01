Fran Castillo tumba al Atlético de Madrid B y hace soñar a la UD Ibiza

La UD Ibiza sumó su segunda victoria consecutiva en el Palladium Can Misses tras imponerse por 2-0 al Atlético de Madrid B gracias, una vez más, a un decisivo Fran Castillo. El centrocampista volvió a ser el faro ofensivo del equipo celeste y firmó el tanto que desniveló un duelo exigente ante el segundo clasificado, que apretó hasta el final y que fue castigado en la última jugada del partido con un gol de Davo.

Miguel Álvarez introdujo novedades en el once: Nsukula entró por Iván del Olmo y Svensson debutó como titular en la punta de ataque. El partido arrancó con respeto mutuo, sin riesgos innecesarios. La primera gran ocasión fue para los ibicencos, con un potente disparo lejano de Bebé que sorprendió a De Luis y se estrelló en el travesaño.

El filial de Fernando Torres dejó claras sus intenciones: bloque compacto, líneas juntas y velocidad en las transiciones. El choque fue equilibrado, con fases de dominio alterno. Fran Castillo empezó a marcar diferencias y dejó solo a Svensson con un pase con música, pero el delantero no acertó en la definición.

El que no perdonó fue el propio Castillo. A la media hora, la UD Ibiza construyó una gran transición desde atrás. Valls encontró a Bebé en la izquierda, el extremo ganó línea de fondo y, tras un control largo, apareció Castillo para cazar el balón y enviarlo al fondo de la red. El 1-0 hacía justicia a los mejores minutos locales.

El Atlético dio un paso al frente tras el gol. Empujó, obligó a la UD Ibiza a defender más abajo y volcó el juego hacia las bandas, aunque sin generar ocasiones claras gracias al orden defensivo celeste. Monju y Pedre se mostraron firmes en el juego aéreo y Ramón Juan apenas tuvo que intervenir.

Antes del descanso, el técnico ibicenco pidió revisión por un agarrón de Puric sobre Svensson cuando el delantero encaraba portería. El colegiado mantuvo la amarilla y el 1-0 no se movió al intermedio.

Segunda parte

La segunda parte arrancó con otra gran ocasión local: Svensson filtró un pase perfecto para Bebé, que se plantó solo ante De Luis, pero el guardameta rojiblanco sostuvo a los suyos. La respuesta fue inmediata. Iker Luque, el más incisivo del Atlético tras el descanso, asistió a Arnau Ortiz, cuyo remate fue repelido por Valls en una acción salvadora. El conjunto madrileño monopolizó el balón durante muchos minutos y encerró a la UD Ibiza, que sufrió el empuje visitante. Kembo tuvo trabajo extra por su banda y el equipo empezó a acusar el desgaste.

Miguel Álvarez movió el banquillo y dio entrada a Izan y Del Olmo por Bebé y Svensson, situando a Nsukula como referencia. Los cambios dieron oxígeno. El equipo volvió a estirarse y encontró espacios para correr. En el tramo final, el Atlético apretó y encerró en su área a la UD Ibiza, que dio el golpe definitivo en el último minuto con un gol de Davo tras una gran jugada de Iván del Olmo.

Con estos tres puntos, los celestes ascienden hasta la duodécima posición con 29 puntos, tres por encima del descenso y a cuatro del play-off. La próxima parada de la UD Ibiza será ante el colista, el Real Betis B, en un mes de febrero que puede marcar definitivamente el rumbo de la temporada.