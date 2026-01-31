Más que tres puntos en juego para la UD Ibiza en el Palladium Can Misses

Más que tres puntos. Eso es lo que se juega este domingo (16.00 horas, Estadio Palladium Can Misses) la UD Ibiza ante el Atlético de Madrid B, en el encuentro correspondiente a la jornada 22 del Grupo 2 de Primera RFEF.

El equipo de Miguel Álvarez afronta la cita con el agua al cuello. Los celestes están empatados a puntos con el Torremolinos, equipo que marca el descenso, y no tienen margen de error si no quieren seguir instalados en la zona de peligro. La mejoría en el juego mostrada en las últimas jornadas necesita ahora traducirse en resultados ya que el play-off, lo mínimo que se le debe exigir a este equipo por presupuesto y jugadores, se escapa con el paso de las jornadas.

Enfrente estará un rival de entidad. El Atlético de Madrid B de Fernando Torres llega a la isla como segundo clasificado, a solo tres puntos del líder, el Sabadell. Es uno de los conjuntos más ofensivos del campeonato y un equipo que compite con una personalidad impropia de un filial. Además, el precedente no invita al optimismo: los rojiblancos nunca han perdido en los seis enfrentamientos oficiales disputados ante la UD Ibiza.

Los ibicencos rompieron la pasada jornada en Tarragona una racha de dos victorias consecutivas. El 1-0 ante el Nàstic dejó una sensación agridulce: una primera parte gris, en la que el equipo estuvo superado, y una segunda mitad en la que mereció, como mínimo, el empate. Fue una oportunidad perdida para mirar hacia arriba. Ahora toca enmendar el tropiezo ante uno de los aspirantes al ascenso.

El Atlético B es el segundo mejor visitante del grupo, con 19 puntos en 11 salidas, aunque no es infalible lejos del Cerro del Espino. Ha caído en campos exigentes como Cartagena, Hércules, Algeciras o Sabadell, y llega tras encadenar dos empates consecutivos frente a Europa y Villarreal B. Un equipo con talento, velocidad y pegada, pero que también concede espacios y permite jugar, algo que la UD Ibiza deberá aprovechar si logra tener continuidad con balón y conectar con sus hombres de tres cuartos.

Para la batalla, Miguel Álvarez recupera efectivos importantes. Vuelven Unai Medina, ausente en Tarragona por su reciente paternidad, y David García, tras cumplir ciclo de amarillas. Davo regresará a la convocatoria y podría disponer de minutos después de superar su lesión en el mejor momento, tras anotar tres goles en dos partidos. Además, el técnico podrá contar con todos los fichajes invernales, a excepción de Eslava, que empezará a entrenar con el grupo esta semana.

Por su parte, Fernando Torres también ha reforzado su plantilla y podrá contar con Marcos Parriego y Marko Perovic, incorporaciones procedentes del FC Barcelona y la UD Almería, respectivamente, que aportan más alternativas a un filial que ya de por sí cuenta con uno de los planteles más competitivos de la categoría.

La cita es exigente. El rival, mayúsculo. Pero si la UD Ibiza quiere aspirar a algo más que sobrevivir, partidos como el de este domingo deben convertirse en un punto de inflexión. En el Palladium Can Misses hay mucho más que tres puntos en juego.