Tamir Glazer sale cedido al Arenas de Getxo hasta final de temporada

Tamir Glazer no terminará la temporada en la UD Ibiza. El club celeste anunció este viernes la cesión del mediocentro israelí al Arenas de Getxo, decimotercer clasificado del Grupo 1 de Primera RFEF, donde jugará hasta el próximo mes de junio. El futbolista, que llegó el pasado verano procedente del Maccabi Petah Tikva, no ha conseguido hacerse un hueco en los planes del equipo. Desde su aterrizaje en la isla ha disputado cinco partidos con la camiseta celeste, con un protagonismo residual dentro de la rotación del centro del campo.

La operación responde a la necesidad del jugador de encontrar continuidad y minutos en este tramo decisivo del campeonato, algo que en Ibiza no estaba teniendo. La UD Ibiza confirmó el acuerdo mediante un breve comunicado: “La UD Ibiza y el Arenas Club han alcanzado un acuerdo para la cesión de Tamir Glazer hasta el final de la presente temporada. Le deseamos la mayor de las suertes en esta nueva etapa”. Con la salida de Glazer, el club sigue perfilando su plantilla en el mercado invernal, ajustando piezas en busca de mayor competitividad para afrontar la segunda vuelta.