Miguel Álvarez, entrenador de la UD Ibiza: "Si queremos mirar hacia arriba, nuestra casa tiene que ser un fortín"

La UD Ibiza recibe este domingo (16 horas, Palladium Can Misses) al Atlético de Madrid B en un duelo exigente ante uno de los equipos más en forma del campeonato. El técnico del equipo celeste, Miguel Álvarez, compareció en rueda de prensa con un mensaje claro: respeto máximo al rival, confianza plena en los suyos y la necesidad de convertir el Palladium Can Misses en un fortín.

El técnico celeste no escatimó elogios hacia el filial rojiblanco, segundo clasificado y máximo goleador de la categoría. “Es un equipo que está a un nivel muy top, por eso está donde está. Tiene la base del año pasado, se ha reforzado muy bien este año y están haciendo las cosas muy bien”, señaló. Álvarez destacó especialmente el potencial ofensivo de los madrileños: “Tiene muy buenos registros, por eso es el más goleador de la categoría”. Pero el mensaje fue inmediato hacia los suyos: “Si queremos mirar hacia arriba y pensar en grande, tenemos que hacer que nuestra casa sea un fortín, ser fuertes y que no se nos escapen puntos”.

Sobre la derrota ante el Nàstic, el entrenador celeste reconoció el golpe, pero puso el foco en la imagen ofrecida, especialmente tras el descanso. “Las derrotas siempre duelen, pero creo que hicimos muy buen partido. La primera parte no estuvimos al nivel que veníamos anteriormente, nos faltó tener balón y continuidad”, explicó. Sin embargo, el técnico se quedó con la reacción: “Con la segunda mitad que hicimos, lo increíble es que no marcásemos ningún gol y que nos volviésemos sin ningún punto”. Álvarez se mostró sereno pese a la situación clasificatoria: “Estoy tranquilo porque el equipo está en disponibilidad de pelear cualquier partido contra cualquier rival”.

Preguntado por la charla en el intermedio en Tarragona, el técnico fue claro: más psicología que táctica. “Lo único que hice fue tranquilizarlos. Escucharlos, como siempre hago, y ayudarles en lo que había sucedido”. El entrenador reconoció que su equipo salió “poco activado” y que en la primera parte faltó personalidad ante la presión alta del Nàstic: “A los jugadores les intimidó que les presionasen tan arriba, cuando esa es una posibilidad de hacer daño al rival”. La segunda mitad fue otra historia: “Jugamos mucho más tranquilos, la posesión fue nuestra, sometimos al rival y generamos ocasiones desde un juego limpio y practicando muy buen fútbol”.

En el capítulo de nombres propios, Miguel Álvarez confirmó que Davo entrará en convocatoria y que Eslava empezará a entrenar la próxima semana. Además, recupera efectivos como David García, Unai Medina o José Albert. “Tenemos una plantilla suficiente para hacer las cosas bien. Y tenemos otra semana de trabajo con Svensson, Nsukula, Izan y todos los nuevos”, apuntó. También valoró positivamente el debut como titular de Theo Valls en Tarragona: “La segunda parte que hizo fue espectacular. Es un jugador muy importante, pero necesita un periodo de adaptación”.

Cuestionado por la pérdida de protagonismo de David del Pozo, el técnico defendió la competencia interna. “No puedo poner de titulares a 12 o 13 jugadores. Parece que los entrenadores sacamos o ponemos a los jugadores, pero los que se sacan y se ponen son ellos”. Álvarez dejó claro que cuenta con el mediocentro: “Lo quiero mucho, como a todos. Está trabajando bien y sabe que cuando haya posibilidades va a entrar”.

En cuanto al mercado, confirmó las salidas de Ernesto y Glazer y reconoció que el club busca refuerzos. “Necesitamos un portero por si surge cualquier lesión. El lateral izquierdo es un puesto que también queremos reforzar, aunque ya no corre tanta prisa porque Kembo nos ha dado un buen resultado”. Aun así, lanzó un mensaje de confianza: “Yo estoy muy contento con la plantilla que tengo”.