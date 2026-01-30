Ernesto Gómez y la UD Ibiza separan sus caminos

Ernesto Gómez ya no es jugador de la UD Ibiza. La entidad celeste hizo oficial este viernes la salida del futbolista granadino, que abandona el club tras llegar el pasado verano procedente de la Ponferradina, donde militó durante dos temporadas. El extremo andaluz, de 31 años, aterrizó en la isla como una apuesta de experiencia para el proyecto celeste. Antes había defendido los colores del Alcorcón y el Burgos, además de pasar por el filial del Real Oviedo, dentro de una trayectoria consolidada en el fútbol profesional.

Con la camiseta de la UD Ibiza ha disputado 17 partidos y ha anotado un gol. Ernesto fue uno de los jugadores más utilizados en el inicio de temporada, teniendo presencia habitual en los planes del equipo. Sin embargo, su protagonismo se fue reduciendo con el paso de las jornadas, especialmente tras la llegada de Miguel Álvarez al banquillo, que apostó por otras alternativas en su posición, como Iván del Olmo. Ernesto se ha comprometido con el Persik Kediri, undécimo clasificado de la Super League de Indonesia.

La UD Ibiza confirmó la desvinculación mediante un breve comunicado: “El jugador Ernesto Gómez no continuará en la UD Ibiza al llegar a un acuerdo para su desvinculación del club. Desde la entidad le deseamos mucha suerte en su futuro profesional y personal. ¡Gracias, Ernesto!”. Con esta salida, el club continúa ajustando la plantilla en un mercado invernal en el que ya se han producido varios movimientos.