Ya está todo preparado para la 'Cursa del Ibiza X Aniversario'

La UD Ibiza ha presentado durante la mañana de este miércoles la 'Cursa del Ibiza X Aniversario', competición organizada por la entidad celeste, en colaboración con el Ayuntamiento de Ibiza y la organización Blue Challenge. La cursa, que tendrá lugar el próximo domingo 1 de febrero, ha sido la propuesta estrella del club ibicenco para celebrar sus diez años y ha batido los récords de participación que estaban previstos.

El pistoletazo de salida de los 500 corredores que se han inscrito a esta cursa llegará a partir de las 10 horas, cuando arranque la 10k, que se dividirá en dos vueltas alrededor de un circuito urbano que transcurrirá por todo el municipio de Ibiza y que terminará dentro del Estadio Palladium Can Misses. Cinco minutos después, a las 10.05 horas, llegará el turno de los participantes de la 5k, que recorrerán el mismo trazado, aunque solo durante una vuelta.

En la rueda de prensa de presentación estuvieron presentes el director deportivo de la UD Ibiza, Javi Lara, la regidora de deportes del Ayuntamiento de Ibiza, Catiana Fuster, y Juanjo Serra, CEO de Ibiza Blue Challenge. «Hemos aprovechado este aniversario para impulsar esta carrera, pero queremos seguir creciendo y que cada año se hagan las máximas cosas posibles», reconoce Lara, que señala que la idea es «querer estar cerca de la gente y, sobre todo, de la que hace deporte, ya que esta isla es una zona ideal para practicarlo».

El director deportivo quedó sorprendido con la gran acogida que ha tenido esta prueba en su primera edición al ser «más de los esperado». Y es que Juanjo Serra, CEO de la organización Blue Challenge, también mostró sorpresa tras relatar que «las previsiones iniciales eran de 200 personas y en la primera semana ya se alcanzaron». El alto cargo confirmó que de las 500 personas inscritas, 300 participarán en la 10K, mientras que 200 lo harán en la 5K, en un trazado «con una meta muy chula y que unirá a deportistas de otras especialidades, además de que el tiempo acompañará».

Por su parte, Fuster incidió en la buena relación que ha mantenido con la UD Ibiza, a la que le pidieron que «estuviera más cerca de los ciudadanos», cosa que «ha cumplido», relata. La concejala destaca algunas de las actividades que ya ha organizado el club que preside Amadeo Salvo como «las fan zone en partidos importantes y visitar a los escolares», subraya. Esta prueba, continúa, «es el colofón, ya que no solo es una prueba deportiva, sino que también atraviesa el interior del estadio y eso ayuda a la gente que venga a verlo y a que luego disfruten el partido a las 4 [ante el Atlético de Madrid B]».

Ya está todo preparado para la cursa que tendrá lugar este domingo a las 10 horas en el Estadio Palladium Can Misses y que servirá para que deportistas de todo el municipio y la isla fortalezcan su relación con el que es el club de fútbol más importante del fútbol pitiuso en la actualidad.