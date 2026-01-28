Un febrero de vértigo calibrará las opciones reales de la UD Ibiza

Febrero aparece marcado en rojo en el calendario de la UD Ibiza. El mes en el que se jugará buena parte de la temporada. El mes que servirá para medir el estado real de un equipo que, pese a las dudas y los altibajos, todavía parece tener mucha guerra que dar en una categoría tan exigente como la Primera RFEF.

Los insulares regresan este domingo al Palladium Can Misses tras ver frenada su racha de dos victorias consecutivas el pasado fin de semana en Tarragona, donde cayó por 1-0 ante un Nàstic que encadenaba cuatro derrotas seguidas hasta la visita de los celestes. Los de Miguel Álvarez tiraron por la borda la primera parte y, ya en la segunda, ofrecieron una versión mucho más reconocible, dominando, generando ocasiones y mereciendo, como mínimo, rescatar un punto de un escenario siempre complicado.

La cita de Tarragona era la ocasión perfecta para dar un golpe sobre la mesa por dos motivos claros: engancharse definitivamente a los puestos de arriba y asestar un golpe casi definitivo a un Nàstic que, en las quinielas de inicio de curso, figuraba entre los grandes favoritos al ascenso. No ocurrió ni una cosa ni la otra, y la UD Ibiza volvió a pagar caro uno de sus grandes males de la temporada: la irregularidad.

Sin tiempo para lamentos, la UD Ibiza recibe este domingo al segundo clasificado, el Atlético de Madrid B de Fernando Torres. Un filial colchonero joven, intenso y competitivo, que es el único equipo capaz de aguantar el pulso al líder, el Sabadell. El duelo es clave para los celestes, que ocupan la decimoquinta posición con 26 puntos, los mismos que un Torremolinos instalado en puestos de descenso. Los madrileños no atraviesan su mejor momento —solo una victoria en sus últimos cinco partidos—, pero llegan a Can Misses con un dato a favor: no han perdido en ninguna de sus tres visitas al feudo ibicenco.

A continuación, el conjunto insular afrontará, al menos sobre el papel, el compromiso más asequible del mes: la visita al colista, el Real Betis B. Sin embargo, no será una salida sencilla para los pupilos de Miguel Álvarez. El filial verdiblanco ha hecho de su estadio un escenario incómodo y esta temporada ya ha sido capaz de vencer a Atlético Sanluqueño, Alcorcón y Torremolinos, además de empatar frente a Nàstic, Algeciras y CE Europa, resultados que invitan a no confiarse.

El fin de semana de San Valentín, el Palladium Can Misses se vestirá de gala para recibir al líder y gran revelación del campeonato, el recién ascendido Sabadell. El conjunto arlequinado, que solo ha perdido un partido en toda la temporada, gobierna la categoría con puño de hierro gracias, sobre todo, a una defensa infranqueable: apenas ocho goles encajados en 21 jornadas. Un equipo temible en la Nova Creu Alta, donde no ha recibido ningún tanto en once partidos, pero también a domicilio, como demuestran sus números lejos de casa, que le convierten en el mejor visitante del grupo.

El equipo de Miguel Álvarez cerrará febrero en Teruel ante un rival que no atraviesa su mejor momento tras encajar cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros, pero que ya sabe lo que es imponerse a la UD Ibiza esta temporada tras asaltar el Palladium Can Misses con un 0-1. Un aviso de que en esta categoría no hay margen para la relajación ni para errores puntuales.

Un febrero exigente, cargado de pruebas de nivel, que servirá para calibrar el verdadero potencial de la UD Ibiza y definir sus aspiraciones reales de cara al tramo decisivo del curso: pelear por el play-off o resignarse a una lucha por la permanencia que, antes de arrancar la temporada, parecía impensable para la parroquia celeste, pero que sigue muy presente en el día a día del equipo.