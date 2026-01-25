Miguel Álvarez, técnico de la UD Ibiza: "En la segunda parte merecimos mucho más"

Miguel Álvarez, entrenador de la UD Ibiza, analizó la derrota de su equipo ante el Nàstic de Tarragona poniendo el acento en las dos caras que mostró su conjunto durante el encuentro. El técnico reconoció la superioridad del rival en la primera mitad, aunque valoró muy positivamente la reacción tras el descanso.

“En la primera parte el Nàstic ha sido superior, sin mucha soberanía, pero a nosotros nos ha costado mucho hacer nuestro fútbol”, explicó Álvarez, quien apuntó a las dificultades de su equipo para superar la presión alta del conjunto tarraconense. “Nos ha faltado continuidad en el juego, ofrecernos más y crear ocasiones. Hemos tenido muy poca continuidad y hemos generado muy poco”, añadió.

El técnico ibicenco recordó que el gol del Nàstic llegó en una acción aislada: “Ellos tampoco nos habían generado demasiado, fue una acción a balón parado y la desgracia del gol”. Sin embargo, el guion cambió radicalmente tras el paso por vestuarios.

“En la segunda parte somos merecedores de mucho más”, aseguró con rotundidad. “Hemos tenido muchísimas posibilidades para empatar y seguramente hubiéramos remontado el partido, porque los habíamos sometido. El equipo ha hecho una segunda parte increíble”, subrayó, lamentando que el mal inicio condicionara el resultado final: “Más que regalar, nos ha faltado ser más activos en la primera parte”.

Pese a la derrota y a la cercanía con los puestos de descenso, Álvarez transmitió un mensaje de confianza. “Estamos en el buen camino. No es fácil competir en esta categoría y hay que ver de dónde venía el equipo”, señaló. En ese sentido, destacó la evolución del grupo en las últimas semanas: “Llevamos tres o cuatro semanas en las que el equipo es otra cosa. Me veo más reflejado como entrenador y eso nos acerca a ganar, aunque ganar en esta categoría no es fácil”.

Sobre Nacho, exjugador del Nàstic y uno de los nombres propios del encuentro, el entrenador fue claro al explicar su situación. “Estamos contentísimos con él, tanto a nivel personal como profesional”, afirmó, aunque reconoció que atraviesa un momento de menor protagonismo. “Tuvo partidos en los que no estuvo acertado, como otros compañeros, y ahora tiene que esperar su momento”.

Álvarez insistió en la importancia del trabajo diario y de la competencia interna: “No son once jugadores, somos una plantilla. Cada uno tiene que tener su momento y cuando llega la oportunidad hay que demostrarlo”. En cualquier caso, dejó claro su respaldo al futbolista: “Para nosotros Nacho es un muy buen jugador, trabaja muy bien y estamos encantados con él. Sabemos que aquí es muy querido y lo queremos mucho, pero ahora es nuestro”.